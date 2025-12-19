Flor Vigna y Mica Viciconte, y uno de los careos más picantes en la previa a Párense de Manos 3
Las excompañeras de Combate, históricas rivales, pasaron este viernes por las balanzas en un pesaje que tuvo muchísima tensión.
La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, con una impactante cartelera de peleas; y este viernes fue el turno de los pesajes, con un impactante cara a cara entre Mica Viciconte y Flor Vigna, históricas rivales mediáticas.
La cantante ya había participado de la velada boxística en su segunda edición, donde mostró una impresionante performance y noqueó a la colombiana Manuela QM en el segundo round.
Esta vez, a Flor le toca enfrentarse nada menos que a Mica, histórica rival desde las épocas del programa Combate. Las chicas pasaron este viernes por las balanzas y acusaron pesos casi similares, 62 kilos y medio cada una.
Por su puesto, no faltó algún cruce de miradas y gestos picantes, aunque luego terminaron a pura risa.
A qué hora y cómo ver en vivo Párense de Manos 3
En lo que resulta toda una novedad, el megaevento será transmitida en vivo tanto por el canal de Kick del conductor como por Telefe, una combinación que refleja el crecimiento del formato y su llegada a audiencias masivas fuera del ecosistema digital.
La jornada comenzará temprano. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión en vivo arrancará a las 16.30 con un DJ set a cargo de Vica Bah.
A las 17 será el turno de la alfombra roja, con entrevistas y la llegada de los protagonistas e invitados, y a las 17.45 se dará inicio formal al evento con la presentación de los conductores.
Para quienes quieran seguir el evento por televisión, Telefe lo transmitirá en vivo a través de sus señales habituales: Canal 10 en Cablevisión y Telecentro, y Canal 123 en DirecTV, con sus respectivas opciones en HD.
En qué canal está Telefe según el servicio de cable:
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
A través de medios digitales, también se puede ver por Flow, Telecentro Play o DGO. En paralelo, la transmisión online por Kick permitirá acceder a cámaras exclusivas y al estilo más descontracturado que caracteriza a Luquita Rodríguez y su equipo.
Cartelera completa de Párense de Manos 3
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
