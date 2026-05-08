Banfield vs. San Martín de Tucumán, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

San Martín de Tucumán atraviesa un presente sólido en la Primera Nacional y sueña con dar otro golpe en la Copa Argentina. El conjunto tucumano viene de eliminar a Estudiantes de Río Cuarto en una definición por penales después de igualar sin goles durante el tiempo reglamentario. Aquella clasificación fortaleció todavía más la confianza de un equipo que viene mostrando una estructura competitiva muy firme durante la temporada.

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En el campeonato de ascenso, el Santo marcha cuarto en la Zona B con 18 unidades y mantiene una campaña muy regular. Hasta el momento, el equipo ganó cuatro partidos, empató seis y perdió apenas uno, números que lo mantienen en la pelea por los puestos de arriba. Aunque se encuentra a cinco puntos de Gimnasia de Jujuy, líder de la zona, el conjunto tucumano se consolidó como uno de los equipos más difíciles de vencer en la categoría.

Más allá de las diferencias de divisional, el partido promete desarrollarse con enorme paridad. El de Primera intentará imponer el peso de su plantel y la experiencia de varios futbolistas acostumbrados a competir en la máxima categoría, mientras que el de Segunda buscará apoyarse en su orden táctico y en el entusiasmo de un equipo que llega con menos presión y mucho para ganar. El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final, donde ya espera Midland.

Banfield vs. San Martín (T), por la Copa Argentina: probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Neyder Moreno; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio .

Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Neyder Moreno; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. . San Martín (T): Darío Sand; Jorge Juárez, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Santiago Briñone, Guillermo Rodríguez, Kevin López; Alan Cisnero, Facundo Pons y Luciano Ferreyra. DT: Andrés Yllana.

Banfield vs. San Martín (T): otros datos

Hora: 21:10.

21:10. Estadio: Padre Ernesto Martearena.

Padre Ernesto Martearena. Árbitro: Ariel Penel.

Ariel Penel. TV: TyC Sports.