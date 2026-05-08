Boca vs. Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026: hora, formaciones y TV
Claudio Úbeda volverá a apostar por la base titular y aguarda hasta último momento por la evolución física de Leandro Brey.
Después de una semana cargada de tensión por la derrota frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores, Boca volverá a enfocarse en el torneo doméstico y tendrá un examen decisivo este sábado cuando reciba a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El conjunto de Claudio Úbeda buscará hacerse fuerte en La Bombonera para continuar en la pelea por el título local y sostener la imagen positiva que mostró durante gran parte del semestre.
El equipo azul y oro llega a esta instancia luego de completar una sólida primera fase, en la que terminó segundo en la Zona A con 30 puntos y una extensa racha sin derrotas que le permitió acomodarse rápidamente entre los candidatos. Sin embargo, el traspié sufrido en Guayaquil dejó secuelas físicas y futbolísticas, por lo que el cuerpo técnico analiza cuidadosamente el estado de algunos futbolistas antes de confirmar la alineación definitiva.
La principal preocupación pasa por el estado de Leandro Brey. El arquero sufrió un fuerte golpe durante el encuentro copero y terminó con inflamación y un importante hematoma en la zona inguinal. Si bien desde el club son optimistas respecto a su recuperación y formará parte de la lista de concentrados, la decisión final se tomará pocas horas antes del encuentro.
En caso de no llegar en condiciones, Javier García será nuevamente el encargado de custodiar el arco xeneize. El experimentado arquero respondió de buena manera en Ecuador, donde volvió a sumar minutos oficiales después de un largo tiempo alejado de las canchas. A sus 39 años, aparece como una alternativa de confianza para un partido que promete una enorme intensidad y presión.
Más allá de la duda en el arco, Úbeda planea volver a utilizar a la mayoría de los habituales titulares. Uno de los regresos más importantes será el de Adam Bareiro, quien ya cumplió con su sanción internacional y recuperará su lugar en la ofensiva. El paraguayo se consolidó como una de las figuras más destacadas del semestre por su capacidad goleadora y su peso dentro del área rival.
Del otro lado estará un Huracán que llega con menos obligaciones, aunque con la ilusión intacta. El conjunto dirigido por Diego Martínez logró clasificarse a los playoffs tras igualar sin goles ante Racing en la última jornada de la fase regular. El Globo terminó séptimo en la Zona B y quiere volver a dar pelea en un campeonato argentino, algo que consiguió hacer en los últimos años pese a no poder coronar sus buenas campañas.
El presente del equipo de Parque Patricios muestra altibajos, aunque mantiene una estructura competitiva que suele complicar a cualquiera. Con orden táctico, intensidad y experiencia, Huracán intentará aprovechar cualquier desgaste físico o anímico que pueda arrastrar Boca después de la seguidilla de compromisos internacionales.
Boca vs. Huracán, por el Torneo Apertura: probables formaciones
- Boca: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
- Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Boca vs. Huracán: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: TNT Sports Premium.
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