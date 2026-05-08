Boca vs. Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026: hora, formaciones y TV

Más allá de la duda en el arco, Úbeda planea volver a utilizar a la mayoría de los habituales titulares. Uno de los regresos más importantes será el de Adam Bareiro, quien ya cumplió con su sanción internacional y recuperará su lugar en la ofensiva. El paraguayo se consolidó como una de las figuras más destacadas del semestre por su capacidad goleadora y su peso dentro del área rival.

leandro brey 1

Del otro lado estará un Huracán que llega con menos obligaciones, aunque con la ilusión intacta. El conjunto dirigido por Diego Martínez logró clasificarse a los playoffs tras igualar sin goles ante Racing en la última jornada de la fase regular. El Globo terminó séptimo en la Zona B y quiere volver a dar pelea en un campeonato argentino, algo que consiguió hacer en los últimos años pese a no poder coronar sus buenas campañas.

El presente del equipo de Parque Patricios muestra altibajos, aunque mantiene una estructura competitiva que suele complicar a cualquiera. Con orden táctico, intensidad y experiencia, Huracán intentará aprovechar cualquier desgaste físico o anímico que pueda arrastrar Boca después de la seguidilla de compromisos internacionales.

Boca vs. Huracán, por el Torneo Apertura: probables formaciones

Boca : Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Boca vs. Huracán: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Alberto J. Armando (La Bombonera). Árbitro: Pablo Echavarría.

Pablo Echavarría. VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Gastón Monsón Brizuela. TV: TNT Sports Premium.