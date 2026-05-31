Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central

Este domingo a las 15:30, Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán en el Mario Alberto Kempes por los 16avos de la Copa Argentina. El ganador de este cruce —uno de los más atractivos de la llave— jugará en octavos contra el vencedor de Barracas Central vs. Huracán. El partido llega con el condimento de una reciente rivalidad: el tenso reencuentro tras la negativa del Pincha a hacerle el "pasillo de honor" al Canalla en noviembre de 2025.