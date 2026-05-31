Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Rosario Central por el Torneo Apertura.
Este domingo a las 15:30, Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán en el Mario Alberto Kempes por los 16avos de la Copa Argentina. El ganador de este cruce —uno de los más atractivos de la llave— jugará en octavos contra el vencedor de Barracas Central vs. Huracán. El partido llega con el condimento de una reciente rivalidad: el tenso reencuentro tras la negativa del Pincha a hacerle el "pasillo de honor" al Canalla en noviembre de 2025.
Ambos equipos llegan clasificados a octavos de la Copa Libertadores, aunque con presentes locales distintos: el Pincha atraviesa una etapa irregular y de transición.
Tras quedar afuera de la Copa de la Liga ante Racing, se sostiene desde lo anímico gracias a su buena campaña internacional, donde ahora deberá medir fuerzas contra la Universidad Católica de Chile.
Por su parte, el Canalla Llega en un gran momento de solidez y madurez. Con una propuesta ofensiva potenciada por el regreso de Ángel Di María, el Canalla viene mostrando regularidad tanto en el plano doméstico como en la Libertadores, donde se prepará para chocar contra Corinthians.
Formaciones del duelo
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario