Estudiantes le ganó sobre la hora a Independiente Medellín y se metió en los octavos de la Copa Libertadores

Como no podía ser de otra manera, la clasificación fue por demás dramática, ya que el "Pincha" estaba obligado a ganar y el único tanto de la noche llegó pasado el minuto 90, y tras una pelota parada: doble cabezazo para el tanto de Mikel Amondarain que primero fue anulado por un presunto offside y luego ratificado por el VAR.