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Estudiantes le ganó sobre la hora a Independiente Medellín y se metió en los octavos de la Copa Libertadores

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En La Plata, el Pincha se impuso 1-0 ante el DIM con un tanto en tiempo cumplido, y logró avanzar a la próxima instancia.

Estudiantes le ganó sobre la hora a Independiente Medellín y se metió en los octavos de la Copa Libertadores

Estudiantes le ganó sobre la hora a Independiente Medellín y se metió en los octavos de la Copa Libertadores

Era a todo o nada en La Plata. Este martes, Estudiantes venció 1-0 a Independiente Medellín en el Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO) por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y logró meterse entre los 16 mejores del continente: ganar.

Como no podía ser de otra manera, la clasificación fue por demás dramática, ya que el "Pincha" estaba obligado a ganar y el único tanto de la noche llegó pasado el minuto 90, y tras una pelota parada: doble cabezazo para el tanto de Mikel Amondarain que primero fue anulado por un presunto offside y luego ratificado por el VAR.

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El equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina llegaba a la última jornada sin margen de error. Tras caer 1-0 ante Flamengo en el Maracaná —en un partido sólido en defensa pero condicionado por un error de Fernando Muslera—, el León había quedado relegado a la tercera posición del grupo, por lo que solo le servía un triunfo ante un rival directo.

Formaciones del encuentro entre Estudiantes y el DIM

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Facundo Farías, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo o Lucas Alario. DT: Alexander Medina.

  • Independiente Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, Leyser Chaverra, José Ortíz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Yony González, Daniel Cataño; Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.

Otros datos del partido

  • Hora: 21:30

  • TV: Fox Sports

  • Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)

  • VAR: Ulises Meireles (Paraguay)

  • Estadio: Jorge Luis Hirschi (La Plata)

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