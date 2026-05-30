Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

Por el contrario, Rosario Central llega a este cruce en un momento de notable solidez futbolística y madurez colectiva. El conjunto auriazul no solo exhibió un rendimiento regular y una marcada propuesta ofensiva, sino que dio un salto de calidad definitivo con el retorno de Ángel Di María, quien lidera un plantel jerarquizado y ambicioso.

El Canalla inició con éxito su camino en la Copa Argentina frente a Sportivo Belgrano y, en el plano internacional, firmó una gran fase de grupos haciéndose fuerte en Arroyito para sellar su boleto a los octavos de la Libertadores, instancia en la que chocará contra Corinthians.

rosario central (3)

El partido cuenta, además, con el condimento de una creciente rivalidad reciente. El clima entre ambos planteles quedó tenso desde noviembre de 2025, cuando los futbolistas de Estudiantes se negaron a realizar el clásico "pasillo de honor" a sus pares de Central, en señal de disconformidad por el título que la AFA le reconoció al Canalla tras finalizar en lo más alto de la tabla anual.

Probables formaciones del duelo

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes vs. Rosario Central: datos del partido

Hora: 15.30

TV: TyC Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Mario Alberto Kempes