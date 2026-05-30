Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
Desde las 15:30 de este domingo, el Pincha y el Canalla se miden en el Mario Alberto Kempes por el pase a octavos de final del certamen federal.
Este domingo a las 15:30, el Mario Alberto Kempes será el escenario de un choque imperdible: Estudiantes y Rosario Central se miden por los 16avos de final de la Copa Argentina. El cruce, que promete ser uno de los más atrapantes de la llave, pone frente a frente a dos equipos clasificados a octavos de la Libertadores. Además, el partido suma el morbo del reencuentro tras el polémico pasillo en Arroyito. Quien logre avanzar se medirá en la siguiente ronda contra el ganador de Barracas Central y Huracán.
El presente de Estudiantes de La Plata está definido por la irregularidad y la transición en estos primeros meses del año. El Pincha resignó terreno en el torneo doméstico y sufrió un duro revés al quedar fuera de la Copa de la Liga ante Racing en condición de local. Si bien en la Copa Argentina cumplió al eliminar a Ituzaingó, su gran desahogo llegó en la Copa Libertadores: superó una exigente fase de grupos y accedió a los octavos de final, donde deberá medir fuerzas contra Universidad Católica de Chile.
Este protagonismo continental ha sido el sostén anímico de un equipo que aún busca su mejor versión en el plano local.
Por el contrario, Rosario Central llega a este cruce en un momento de notable solidez futbolística y madurez colectiva. El conjunto auriazul no solo exhibió un rendimiento regular y una marcada propuesta ofensiva, sino que dio un salto de calidad definitivo con el retorno de Ángel Di María, quien lidera un plantel jerarquizado y ambicioso.
El Canalla inició con éxito su camino en la Copa Argentina frente a Sportivo Belgrano y, en el plano internacional, firmó una gran fase de grupos haciéndose fuerte en Arroyito para sellar su boleto a los octavos de la Libertadores, instancia en la que chocará contra Corinthians.
El partido cuenta, además, con el condimento de una creciente rivalidad reciente. El clima entre ambos planteles quedó tenso desde noviembre de 2025, cuando los futbolistas de Estudiantes se negaron a realizar el clásico "pasillo de honor" a sus pares de Central, en señal de disconformidad por el título que la AFA le reconoció al Canalla tras finalizar en lo más alto de la tabla anual.
Probables formaciones del duelo
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Estudiantes vs. Rosario Central: datos del partido
- Hora: 15.30
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Estadio: Mario Alberto Kempes
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