Estudiantes vs. Rosario Central, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
El Pincha y el Canalla, ya clasificados a octavos de la Copa Libertadores, buscarán dar un paso más en el torneo federal: todos los detalles.
Estudiantes y Rosario Central, ambos ya clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores, se verán las caras este domingo en uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final de la Copa Argentina.
El encuentro no solo promete paridad en lo futbolístico, sino que reeditará una fuerte rivalidad reciente: será el primer enfrentamiento entre ambos luego del polémico "pasillo histórico" que los jugadores del Pincha se negaron a hacerle a los de Canlla en noviembre de 2025. El ganador de esta llave se medirá en la próxima ronda ante el vencedor del duelo entre Barracas Central y Huracán.
El conjunto platense llega a este compromiso tras una primera mitad de año marcada por los altibajos y la irregularidad en el plano local, donde quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura ante Racing en UNO. En la Copa Argentina viene de superar a Ituzaingó. Sin embargo, su gran sonrisa del semestre estuvo en la Copa Libertadores: logró una exigente clasificación a los octavos de final, instancia donde el sorteo determinó que deberá enfrentar a Universidad Católica de Chile.
El presente del conjunto rosarino es mucho más estable y con la confianza por las nubes. Respaldado por una marcada identidad ofensiva, el Canalla potenció notablemente su jerarquía con el regreso de Ángel Di María, quien se transformó en el eje del equipo dirigido por Jorge Almirón. Central debutó en esta Copa Argentina ganándole a Sportivo Belgrano y, al igual que su rival de turno, sacó pasaje a los octavos de la Libertadores tras una gran fase de grupos. En el certamen continental se medirá ante Corinthians.
Probables formaciones del encuentro entre Estudiantes y Rosario Central
-
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Datos del partido: Horario, TV y terna arbitral
-
Hora: 15:30
Televisión: TyC Sports
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario