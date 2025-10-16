Picante festejo de la Selección Argentina tras llegar a la final del Mundial Sub-20: "Prenda la radio..."

festejo sub 20

Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina por la final del Mundial Sub-20

Este miércoles, la Selección Argentina se impuso por 1-0 a Colombia, con gol de Mateo Silvetti, y logró el pase a la final del Mundial Sub 20 de Chile. En un partido más que complicado, el conjunto de Diego Placente se impuso ante su rival e irán por la coronación.

Después de 18 años, el conjunto juvenil Albiceleste logró llegar a la instancia final del campeonato y la ilusión de quedarse con el título está intacta. Ya con este resultado, se confirmó día y horario de la final entre la Selección Argentina y Marruecos.

La final entre la Selección Argentina y Marruecos, por la final del Mundial Sub 20 se jugará el próximo domingo, a partir de las 20hs, en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

Cabe destacar que el día anterior, se llevará a cabo el duelo por el tercer y cuarto puesto entre Colombia y Francia (a partir de las 16, en el mismo escenario).