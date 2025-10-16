Picante festejo de la Selección Argentina tras llegar a la final del Mundial Sub-20: "Prenda la radio..."
El equipo dirigido por Diego Placente venció a Colombia por 1-0 y ahora irán por el título ante Marruecos.
Después de un partido complicado, la Selección Argentina logró imponer su juego y venció por 1-0 a Colombia y avanzó a la final del Mundial Sub 20. Ahora, el equipo Albiceleste se enfrentará a Marruecos e intentará quedarse con el título.
En un clima más que festivo, los jugadores argentinos se burlaron de los colombianos y las redes sociales estallaron. Ya en el vestuario, los jóvenes comenzaron a grabarse y pusieron la canción "El ritmo que nos une", de Ryan Castro, tema oficial del conjunto colombiano en la Copa América de Estados Unidos 2024 (en la que incluso participan Juanfer Quintero y Luis Díaz).
Los dirigidos por Diego Placente fueron parte de una situación similar a la del sábado pasado: pusieron la música del Chavo del 8 después de la victoria frente a México en los cuartos de final.
Después de esto, los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 ya empezaron a palpitar la final que será el próximo domingo, a partir de las 20, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. "A Marruecos el domingo le vamos a ganar y la vuelta vamo' a dar", cantaron, en medio de un alocado festejo en el vestuario.
Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina por la final del Mundial Sub-20
Este miércoles, la Selección Argentina se impuso por 1-0 a Colombia, con gol de Mateo Silvetti, y logró el pase a la final del Mundial Sub 20 de Chile. En un partido más que complicado, el conjunto de Diego Placente se impuso ante su rival e irán por la coronación.
Después de 18 años, el conjunto juvenil Albiceleste logró llegar a la instancia final del campeonato y la ilusión de quedarse con el título está intacta. Ya con este resultado, se confirmó día y horario de la final entre la Selección Argentina y Marruecos.
La final entre la Selección Argentina y Marruecos, por la final del Mundial Sub 20 se jugará el próximo domingo, a partir de las 20hs, en el estadio Nacional de Santiago de Chile.
Cabe destacar que el día anterior, se llevará a cabo el duelo por el tercer y cuarto puesto entre Colombia y Francia (a partir de las 16, en el mismo escenario).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario