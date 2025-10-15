Apareció Santiago Maratea, mientras sigue siendo buscado por la Justicia de La Plata: su desafiante descargo

El conflicto escaló aún más cuando recordó el origen de la disputa: “La denuncia por calumnias e injurias sería porque dije que (sin generalizar) muchas nutricionistas son unas traumadas que, en vez de resolver su vínculo con la alimentación, estudiaron la carrera para así convencerse de que así sanarían su herida, pero en realidad, solo tapan con el título”, sostuvo, y remató: “Sostengo mi postura”.

maratea video

El descargo de Maratea, cargado de ironía, encendió las redes y abrió un debate sobre los límites de la opinión pública y el rol de los influencers al hablar sobre temas sensibles como la salud y la alimentación. Sin embargo, él no se mostró dispuesto a dar marcha atrás: “Las calumnias e injurias tienen que ser para una persona en particular diciendo que hizo algo ilegal. Yo hablé de un grupo de personas y tener un trauma no es ilegal (sino estaríamos todos presos)”, argumentó.

El influencer terminó su descargo con una fuerte acusación hacia la denunciante, la presidenta del Colegio, Laura Salzman. Según publicó, “se destapó una olla” y ella misma estaría involucrada en denuncias por “abuso de poder y autoridad en asambleas” y “corrupción”, datos que —según dijo— le llegaron a través de sus seguidores y que él decidió exponer públicamente “a modo de revancha por manchar su nombre”.