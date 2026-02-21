Platense vs. Barracas Central por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Seguí el resultado en vivo acá
Mientras el Calamar quiere seguir prendido a los puestos de clasificación, el Guapo necesita sumar para acercarse. Se ven las caras este sábado, a las 17 horas.
Este sábado a las 17:00, el Estadio Ciudad de Vicente López abre sus puertas para el duelo entre Platense y Barracas Central, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
El "Calamar" llega con el ánimo en alza tras rescatar un valioso empate en su visita a La Bombonera. Con ese envión anímico, los dirigidos por su cuerpo técnico buscarán revalidar el punto obtenido fuera de casa sumando de a tres ante su gente. Por su parte, Barracas Central aterriza en Vicente López con la necesidad de encontrar estabilidad, tras un inicio de campeonato marcado por la irregularidad en sus resultados.
