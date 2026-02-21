Platense vs. Barracas Central por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan ambos clubes a este duelo

El Calamar llega a esta sexta fecha con el pecho inflado tras una actuación consagratoria en La Bombonera. El empate ante Boca, aunque valioso, dejó un sabor agridulce: el equipo de Vicente López estuvo a centímetros del triunfo con un remate en el poste y varias situaciones claras. Con 8 puntos y una sólida quinta posición en la Zona A, el conjunto marrón solo ha tropezado una vez en el Apertura (0-1 ante Independiente) y ahora apuesta a la localía para hundir a un rival golpeado.

El panorama de Barracas Central es el reverso de la moneda. El ciclo de Rubén Darío Insua no logra despegar: ha tenido solo una victoria en el año (2-0 ante el Lobo). En la Copa Argentina, avanzó con lo justo, sufriendo hasta los penales frente a Temperley. Y ahora, viene de una pálida imagen en Rosario, donde cayó 2-0 ante Central.

Con apenas 5 unidades en la tabla, el "Guapo" visita Vicente López con la urgencia de encontrar un funcionamiento que le permita salir del fondo y frenar la irregularidad que hoy lo tiene contra las cuerdas.