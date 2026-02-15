Boca igualó sin goles ante Platense por el Torneo Apertura

El Calamar atraviesa un histórico 2026, año de su debut en la Copa Libertadores. Pese a la reciente caída 1-0 ante Independiente, el equipo arrastra un inicio sólido en el torneo local: ocupa el quinto puesto con 7 puntos, tras vencer a Instituto y Talleres, e igualar con Unión. En el plano de copas, el presente también es positivo: avanzó agónicamente en la Copa Argentina tras eliminar a Argentino de Monte Maíz y ya espera rival para los 16avos de final.