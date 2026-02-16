El descuido antirreglamentario de Edison Cavani ante Platense que el árbitro omitió
El delantero uruguayo volvió a sumar minutos en Boca pero un detalle podría haberle costado una sanción.
El retorno del goleador uruguayo no fue el revulsivo que el equipo de Claudio Úbeda necesitaba, ya que en un partido chato que terminó con la paciencia de los hinchas —quienes despidieron al plantel con silbidos—, Edinson Cavani sin pesar en el ataque e incurriendo en una situación antirreglamentaria que luego fue tendencia en redes sociales.
El "Matador" ingresó en el segundo tiempo con un accesorio prohibido en su mano derecha, exponiéndose a una sanción que los jueces omitieron.
Se trata de la presencia de la alianza de oro en la mano del delantero, en el campo de juego, que representó una falla en la cadena de control del partido dirigido por Sebastián Zunino. En primer lugar, el cuarto árbitro Nelson Sosa no advirtió el objeto al momento de autorizar el cambio desde el banco de suplentes.
Luego, el juez principal Zunino tampoco detectó el brillo en la mano del delantero durante los más de 20 minutos que estuvo en cancha.
Respecto a las consecuencias, Ss el árbitro lo hubiera notado, debía obligar a Cavani a retirarse para quitarse la joya. Si el uruguayo se hubiera negado, el reglamento estipula una amonestación e incluso la expulsión.
¿Edinson Cavani puede ser sancionado de oficio?
Pese a la evidencia fotográfica que circuló tras el encuentro de este domingo, Boca puede respirar tranquilo en términos administrativos. Al no haber sido advertido por los jueces en el informe del partido ni durante el juego, no existe posibilidad de una sanción retroactiva para el futbolista.
Más allá de la anécdota del anillo, lo que realmente preocupa en el mundo Boca es el rendimiento futbolístico. El "Matador" no pudo romper la monotonía de un equipo que se muestra sin ideas y que, tras el empate ante el "Calamar", profundiza su crisis de resultados en este inicio de temporada.
