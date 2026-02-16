El descuido antirreglamentario de Edison Cavani ante Platense que el árbitro omitió

image Edinson Cavani jugó con un anillo en Boca. Foto gentileza Bolavip.

¿Edinson Cavani puede ser sancionado de oficio?

Pese a la evidencia fotográfica que circuló tras el encuentro de este domingo, Boca puede respirar tranquilo en términos administrativos. Al no haber sido advertido por los jueces en el informe del partido ni durante el juego, no existe posibilidad de una sanción retroactiva para el futbolista.

Más allá de la anécdota del anillo, lo que realmente preocupa en el mundo Boca es el rendimiento futbolístico. El "Matador" no pudo romper la monotonía de un equipo que se muestra sin ideas y que, tras el empate ante el "Calamar", profundiza su crisis de resultados en este inicio de temporada.