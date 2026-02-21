Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Barracas Central

barracas

El "Calamar" apostará al orden y al envión anímico para hundir a un Barracas que llega "contra las cuerdas". Para el "Guapo", sumar en Vicente López no es una opción, sino una necesidad vital para frenar la caída y darle aire a un proceso que hoy está bajo la lupa.

Formaciones del encuentro

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Iván Guaraz; Tomás Porra, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Cómo ver en vivo Platense vs. Barracas Central

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.