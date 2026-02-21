Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Barracas Central por el Torneo Apertura.
Este sábado, desde las 17:00, el Estadio Ciudad de Vicente López será el escenario de un choque de realidades contrapuestas por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
Platense llega a esta cita con el ánimo por las nubes. Su reciente paso por La Bombonera fue mucho más que un simple empate; fue una demostración de carácter. El equipo estuvo a nada de llevarse los tres puntos —poste incluido—, dejando una imagen que ilusiona a su gente.
Con 8 unidades y ubicado en el quinto puesto de la Zona A, los dirigidos por la dupla técnica buscan hacer de su estadio una fortaleza. Su única mancha en lo que va del torneo fue la ajustada derrota ante Independiente, por lo que una victoria ante Barracas consolidaría su candidatura a pelear arriba.
El panorama de Barracas Central es el reverso de la moneda. El ciclo de Rubén Darío Insua no logra despegar: ha tenido solo una victoria en el año (2-0 ante el Lobo). En la Copa Argentina, avanzó con lo justo, sufriendo hasta los penales frente a Temperley. Y ahora, viene de una pálida imagen en Rosario, donde cayó 2-0 ante Central.
Con apenas 5 unidades en la tabla, el "Guapo" visita Vicente López con la urgencia de encontrar un funcionamiento que le permita salir del fondo y frenar la irregularidad que hoy lo tiene contra las cuerdas.
El "Calamar" apostará al orden y al envión anímico para hundir a un Barracas que llega "contra las cuerdas". Para el "Guapo", sumar en Vicente López no es una opción, sino una necesidad vital para frenar la caída y darle aire a un proceso que hoy está bajo la lupa.
Formaciones del encuentro
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Iván Guaraz; Tomás Porra, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Cómo ver en vivo Platense vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
