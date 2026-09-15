Platense vs. Fluminense, por la Copa Libertadores 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

GOL DE PLATENSE QUE EMPATA LA SERIE
Sepúlveda pone el 2-0 y hace delirar a todo Vicente López.
EN VIVOCuartos de final
El "Calamar" cayó 2-0 en Brasil y tiene la compleja tarea de revertir la serie para meterse por primera vez en su historia en las semifinales de la Libertadores.
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Platense recibe este martes a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la obligación de remontar el 2-0 sufrido en la ida disputada en el Maracaná. El duelo es televisado por Telefe y Fox Sports y tiene a Cristian Garay como árbitro principal, mientras que Juan Sepúlveda es el encargado del VAR.
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