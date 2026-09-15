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Platense vs. Fluminense, por la Copa Libertadores 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Platense vs. Fluminense por Copa Libertadores.

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El "Calamar" cayó 2-0 en Brasil y tiene la compleja tarea de revertir la serie para meterse por primera vez en su historia en las semifinales de la Libertadores.

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Platense recibe este martes a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con la obligación de remontar el 2-0 sufrido en la ida disputada en el Maracaná. El duelo es televisado por Telefe y Fox Sports y tiene a Cristian Garay como árbitro principal, mientras que Juan Sepúlveda es el encargado del VAR.

Platense vs. Fluminense por Copa Libertadores: minuto a minuto

GOL DE PLATENSE QUE EMPATA LA SERIE

Sepúlveda pone el 2-0 y hace delirar a todo Vicente López.

GOL DE PLATENSE

Mainero pone el 1-0 para Platense y se ilusiona.

Pausa de hidratación

Lo tuvo Platense: a los 24', el arquero de Fluminense tuvo una impresionante atajada

Platense vs. Fluminense: resultado en vivo

Cómo llegan Platense y Fluminense a este duelo

El "Calamar" viene de caer 2-1 ante Estudiantes por el Torneo Clausura, en un encuentro que ambos equipos pusieron formaciones alternativas debido a sus compromisos internacionales. Con este resultado, el elenco de Vicente López se ubicó en la decimotercera colocación con nueve unidades, fuera de los puestos de playoffs.

Sin embargo, el equipo dirigido por Martín Palermo buscará una remontada que le permita meterse entre los cuatro mejores del continente por primera vez en su historia.

Por su parte, Fluminense también sufrió una derrota durante el fin de semana: perdió 3-1 ante Atlético Mineiro por el Brasileirao, aunque mantuvo su lugar entre los primeros puestos del campeonato. El "Flu" se encuentra en el cuarto escalón, con 45 puntos.

El ganador de esta serie se enfrentará en las semifinales al vencedor del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito, que comenzó con un triunfo 1-0 del conjunto brasileño en la ida.

Formaciones de Platense vs. Fluminense por la Copa Libertadores

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.

  • Estadio: Ciudad de Vicente López.

  • Árbitro: Cristian Garay.

  • VAR: Juan Sepúlveda.

  • TV: Telefe y Fox Sports.

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