Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo y quedó cerca de los 16avos

La historia empezó a resolverse rápido. A los 6 minutos del primer tiempo, Cristiano Ronaldo apareció dentro del área para empujar la pelota y poner el 1-0. El tanto le dio tranquilidad a Portugal, que no tardó en ampliar la ventaja y empezar a inclinar definitivamente el encuentro.

A los 17 minutos, Nuno Mendes ejecutó un tiro libre preciso y estampó el 2-0 para el conjunto luso. La diferencia pudo achicarse poco después, cuando Azizjon Ganiev convirtió un verdadero golazo para Uzbekistán, pero la acción fue revisada por el VAR y finalmente anulada por una falta previa sobre Vitinha.

Ya en el complemento, Portugal terminó de redondear una goleada aplastante. A los 38 minutos del segundo tiempo, Cristiano Ronaldo volvió a aparecer para firmar su doblete y poner el 3-0, en otra muestra de vigencia del máximo emblema del equipo. Después llegó el cuarto, con un gol en contra de Abdukodir Khusanov, con complicidad del arquero Ignatiy Nesterov, y sobre el cierre Rafael Leao coronó la noche con un verdadero golazo para sellar el 5-0 definitivo.

Con este resultado, Portugal quedó muy bien perfilado en el Grupo K y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Colombia, mientras que Uzbekistán buscará despedirse del torneo con un mejor resultado cuando se mida con Congo.

Embed Clasificacion ofrecida por Sofascore

Las estadísticas del triunfo de Portugal

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Minuto a minuto: seguí en vivo Portugal vs. Uzbekistán

Live Blog Post ¡FINAL DEL ENCUENTRO! Portugal se impuso 5-0 ante Uzbekistán

Live Blog Post ¡OTRO GOL DE PORTUGAL PARA EL 5-0! Rafael Leao y un tremendo golazo para seguir estirando la ventaja.

Live Blog Post ¡GOL DE PORTUGAL! Abdukodir Khusanov, en contra con complicidad del arquero Ignatiy Nesterov, pusieron el cuarto gol de la tarde. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069487881052176640?s=20&partner=&hide_thread=false Nematov y una burrada insólita para el 4 a 0 de Portugal pic.twitter.com/BvENqRSTxw — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Live Blog Post ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Portugal gana 3-0 ante Uzbekistán

Live Blog Post ¡DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO PARA EL 3-0! CR7 apareció nuevamente a los 38 minutos del segundo tiempo para poner cifras de goleada. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069476528346305025?s=20&partner=&hide_thread=false Doblete de Cristiano Ronaldo para el 3 a 1 y va por máspic.twitter.com/ihgVCvwUqk — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

Live Blog Post ¡GOLAZO DE UZBEKISTÁN QUE FUE ANULADO POR EL VAR! Azizjon Ganiev había marcador un verdadero gol pero el árbitro del encuentro corrigió la jugada y cobró una falta previa sobre Vitinha. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069476077131485435?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Bien anulado el gol de Uzbekistán?pic.twitter.com/F5uNgmNHzr — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE PORTUGAL QUE ESTIRA LA VENTAJA! Nuno Mendes, de tiro libre, pone el 2-0 de Portugal a los 17 minutos del primer tiempo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069472566108995772?s=20&partner=&hide_thread=false Arquero de Uzbekistán: ¡GUARDA QUE PATEA CRISTIANO RONALDO! Cristiano Ronaldo: No.Nuno Mendes: Gol.pic.twitter.com/gOR27a8AOi — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE CRISTIANO RONALDO PARA EL 1-0 DE PORTUGAL! El delantero apreció dentro del área para poner el 1-0 de su selección a los 6 minutos del primer tiempo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069468369560928411?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Bichazo! @Cristiano abre el marcador para Portugal ante Uzbekistánpic.twitter.com/RuQ4aeoQ3i — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

Live Blog Post Cristiano tuvo el primero de Portugal Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069467855557464176?s=20&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo avisaba antes de su primer gol en el Mundial 2026pic.twitter.com/ZWqX4EBNRy — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

Live Blog Post ¡DIOGO JOTA, SIEMPRE PRESENTE! Una vez más, la imagen del fallecido futbolista portugués apareció durante el himno de Portugal. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069466756075126860?s=20&partner=&hide_thread=false Diogo Jota eternopic.twitter.com/2Ke6yMgjwm — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCO EL PARTIDO!

Live Blog Post Así fue la llegada de CR7 al Estadio Houston Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069462241091477578?s=20&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo aestheticpic.twitter.com/QSEpRHmY06 — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

Live Blog Post Así llegó Cristiano Ronaldo al partido de Portugal: ¡ENFOCADO! image

Formaciones de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Horario y televisación

Hora : 14:00

: 14:00 TV : DSports

: DSports Árbitro : A confirmar

: A confirmar Estadio : Houston