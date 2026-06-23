EN VIVOMundial 2026
Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo y quedó cerca de los 16avos
Portugal aplastó a Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026 con dos goles de Cristiano Ronaldo y quedó bien perfilado para clasificar.
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15:57
¡FINAL DEL ENCUENTRO! Portugal se impuso 5-0 ante Uzbekistán
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¡OTRO GOL DE PORTUGAL PARA EL 5-0!
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¡GOL DE PORTUGAL!
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¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
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¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Portugal gana 3-0 ante Uzbekistán
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¡DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO PARA EL 3-0!
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¡GOLAZO DE UZBEKISTÁN QUE FUE ANULADO POR EL VAR!
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¡GOL DE PORTUGAL QUE ESTIRA LA VENTAJA!
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¡GOL DE CRISTIANO RONALDO PARA EL 1-0 DE PORTUGAL!
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Cristiano tuvo el primero de Portugal
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¡DIOGO JOTA, SIEMPRE PRESENTE!
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¡ARRANCO EL PARTIDO!
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13:47
Así fue la llegada de CR7 al Estadio Houston
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13:33
Así llegó Cristiano Ronaldo al partido de Portugal: ¡ENFOCADO!
Portugal se floreó en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 y goleó 5-0 a Uzbekistán en un partido que dominó de principio a fin. El gran protagonista de la noche fue, una vez más, Cristiano Ronaldo, que marcó un doblete y encaminó una victoria clave para el seleccionado luso, que ahora llegará con grandes chances a la última jornada de la fase de grupos.
El equipo portugués había arrancado su camino en la Copa del Mundo con un empate 1-1 ante Congo, por lo que necesitaba sumar de a tres para no complicarse. Y respondió con una actuación contundente frente a un rival que venía de caer 3-1 ante Colombia y que quedó al borde de la eliminación.
La historia empezó a resolverse rápido. A los 6 minutos del primer tiempo, Cristiano Ronaldo apareció dentro del área para empujar la pelota y poner el 1-0. El tanto le dio tranquilidad a Portugal, que no tardó en ampliar la ventaja y empezar a inclinar definitivamente el encuentro.
A los 17 minutos, Nuno Mendes ejecutó un tiro libre preciso y estampó el 2-0 para el conjunto luso. La diferencia pudo achicarse poco después, cuando Azizjon Ganiev convirtió un verdadero golazo para Uzbekistán, pero la acción fue revisada por el VAR y finalmente anulada por una falta previa sobre Vitinha.
Ya en el complemento, Portugal terminó de redondear una goleada aplastante. A los 38 minutos del segundo tiempo, Cristiano Ronaldo volvió a aparecer para firmar su doblete y poner el 3-0, en otra muestra de vigencia del máximo emblema del equipo. Después llegó el cuarto, con un gol en contra de Abdukodir Khusanov, con complicidad del arquero Ignatiy Nesterov, y sobre el cierre Rafael Leao coronó la noche con un verdadero golazo para sellar el 5-0 definitivo.
Con este resultado, Portugal quedó muy bien perfilado en el Grupo K y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Colombia, mientras que Uzbekistán buscará despedirse del torneo con un mejor resultado cuando se mida con Congo.
Las estadísticas del triunfo de Portugal
Minuto a minuto: seguí en vivo Portugal vs. Uzbekistán
Formaciones de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026
Horario y televisación
- Hora: 14:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Houston
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