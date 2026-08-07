Con uno de los mejores goles del Torneo Clausura 2026, Unión venció 2-1 a Lanús
En Santa Fe, el "Tatengue" se impuso 2-1 este jueves en el partido postergado de la segunda fecha ante el "Granate" que venía de una victoria.
Con uno de los mejores goles del campeonato, Unión venció 2-1 a Lanús este jueves en el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
En el estadio 15 de Abril, Lucas Menossi abrió la cuenta a los 8 minutos del complemento, y tras el empate parcial de Felipe Peña Biafore, Joaquín Mosqueira marcó un golazo espectacular para el triunfo.
El compromiso había sido postergado debido a la participación del "Granate" en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que quedó eliminado tras caer por 4 a 2 en el global frente a Cienciano en Perú.
Nicolás Lamolina fue el árbitro principal, acompañado por los asistentes Pablo Acevedo y Marcelo Bistocco. José Carreras estará a cargo del VAR.
El conjunto dirigido por Leonardo Madelón logró así sumar su primera victoria luego de empatar en el debut con Platense y caer en la última fecha frente a Gimnasia de Mendoza.
Lanús, por su parte, debutó con una victoria por 1 a 0 frente a San Lorenzo, quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 4 a 0 ante Cienciano en Perú y, en su última presentación, perdió 1 a 0 frente a Instituto como local.
Los goles de Unión vs. Lanús
El 1-0 de Unión:
El 1-1 de Lanús:
El 2-1 de Unión:
Formaciones de Unión vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: José Carreras.
- TV: TNT Sports.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario