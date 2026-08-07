Con uno de los mejores goles del Torneo Clausura 2026, Unión venció 2-1 a Lanús

Lanús, por su parte, debutó con una victoria por 1 a 0 frente a San Lorenzo, quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer 4 a 0 ante Cienciano en Perú y, en su última presentación, perdió 1 a 0 frente a Instituto como local.

Los goles de Unión vs. Lanús

El 1-0 de Unión:

Menossi metió un bombazo y hace el primero para Unión pic.twitter.com/LJxU2VgoZd — minutouno (@minutounocom) August 7, 2026

El 1-1 de Lanús:

Felipe Peña Biafore marcó el empate para Lanús pic.twitter.com/wYSt3ZELvo — minutouno (@minutounocom) August 7, 2026

El 2-1 de Unión:

Mosqueira apareció para meter un derechazo al ángulo del arco de Losada pic.twitter.com/zSPlF0nFzk — minutouno (@minutounocom) August 7, 2026

Formaciones de Unión vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026 - Zona A

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Horario y televisación