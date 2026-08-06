La bomba de Chiqui Tapia sobre el Mundial 2030: "Estamos negociando por una fase completa"
A pocos meses de la final en Norteamérica, el presidente de la AFA ya planifica la próxima Copa del Mundo y adelantó cuál es su próximo objetivo.
Con la mira puesta en el horizonte, Claudio "Chiqui" Tapia reconoció estar trabajando a pleno en la organización del Mundial 2030, una cita histórica en la que la Argentina será una de las sedes anfitrionas del torneo —junto a los coorganizadores transcontinentales España, Portugal y Marruecos, y los vecinos sudamericanos Paraguay y Uruguay—.
Mientras la bronca y el dolor por la derrota en la final ante España en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 todavía continúan latentes en la memoria de los futboleros, al parecer la maquinaria dirigencial no se detiene.
En este escenario, el máximo dirigente del fútbol argentino reconoció que se encuentra encabezando gestiones formales ante las autoridades internacionales para lograr un salto cualitativo en la localía: el objetivo es que el país no se limite a recibir un único partido inaugural, sino que logre albergar una fase de grupos completa.
El objetivo de Chiqui Tapia para el Mundial 2030
Para que esta ambiciosa meta se convierta en realidad, existe una condición estructural ineludible. Al igual que el resto de las federaciones que componen la CONMEBOL, la AFA aguarda que se apruebe formalmente la ampliación de la competencia a 64 participantes.
De esta manera, el torneo mantendría el formato de disputa estrenado en la edición norteamericana y el bloque sudamericano tendría el sustento reglamentario para recibir una fase de grupos por país, mientras que los organizadores principales —España, Marruecos y Portugal— sumarían cuatro partidos más en sus respectivas agendas.
"Hemos logrado algo muy importante, hacer valer la historia. Estamos trabajando para tener una fase completa del Mundial 2030 en el país. Y, si finalmente participan 64 selecciones, las sedes principales tendrían cuatro partidos más", remarcó Tapia, sintetizando el peso geopolítico que busca hacer valer la dirigencia albiceleste.
Qué dijo Chiqui Tapia sobre la próxima Copa América
En paralelo al diseño logístico de la cita ecuménica, el mandamás de Viamonte ratificó cuáles son sus aspiraciones personales al frente de la entidad madre del fútbol nacional de cara al final de la década.
"A mí me gustaría estar en el 2030 porque trabajamos para esto. Me gustaría ser el presidente de ese Mundial", afirmó sin rodeos.
Finalmente, consultado por la prensa acerca de la posibilidad concreta de que la próxima Copa América tenga como escenario a la Argentina, Tapia optó por la cautela y prefirió no alimentar especulaciones. "Hoy no se puede hablar de cuándo se va a jugar ni dónde", respondió tajante, cerrando temporalmente la puerta a cualquier anuncio sobre el certamen continental.
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