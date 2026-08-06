La bomba de Chiqui Tapia sobre el Mundial 2030: "Estamos negociando por una fase completa"

"Hemos logrado algo muy importante, hacer valer la historia. Estamos trabajando para tener una fase completa del Mundial 2030 en el país. Y, si finalmente participan 64 selecciones, las sedes principales tendrían cuatro partidos más", remarcó Tapia, sintetizando el peso geopolítico que busca hacer valer la dirigencia albiceleste.

La bomba de Chiqui Tapia sobre el Mundial 2030

Qué dijo Chiqui Tapia sobre la próxima Copa América

En paralelo al diseño logístico de la cita ecuménica, el mandamás de Viamonte ratificó cuáles son sus aspiraciones personales al frente de la entidad madre del fútbol nacional de cara al final de la década.

"A mí me gustaría estar en el 2030 porque trabajamos para esto. Me gustaría ser el presidente de ese Mundial", afirmó sin rodeos.

Finalmente, consultado por la prensa acerca de la posibilidad concreta de que la próxima Copa América tenga como escenario a la Argentina, Tapia optó por la cautela y prefirió no alimentar especulaciones. "Hoy no se puede hablar de cuándo se va a jugar ni dónde", respondió tajante, cerrando temporalmente la puerta a cualquier anuncio sobre el certamen continental.