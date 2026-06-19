Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

También aparecen piezas de élite como Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos, todos campeones de la Champions League con el PSG. Por este motivo, el seleccionado comandado por Martínez debe responder ante las críticas y hacer valor todo su poderío.

Del otro lado, Uzbekistán vive un momento histórico al disputar su primera Copa del Mundo. Si bien en su estreno cayó 3 a 1 ante Colombia, intentará dar el golpe ante una de las potencias y soñar con la clasificación a la siguiente etapa del torneo.

El encuentro será televisado por DSports y se espera un choque con distintos objetivos: Portugal obligado a ganar para no complicarse en el grupo y Uzbekistán buscando sumar sus primeros puntos en la historia de los Mundiales.

Formaciones de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Portugal: Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Uzbekistán: Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Horario y televisación