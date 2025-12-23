MinutoUno

Premios Olimpia 2025: horario, ternas, candidatos y ganadores, minuto a minuto

Este lunes se entregaron los Premios Olimpia 2025 en la Usina del Arte, con figuras consagradas y nuevas categorías que marcan la gala.

El Círculo de Periodistas Deportivos celebró este lunes la entrega de los Premios Olimpia 2025, el máximo reconocimiento al deporte argentino, que lo tuvo al piloto Agustín Canapino como el ganador del Oro.

La gala se realizó en la Usina del Arte, desde las 21horas, y contó con ternas destacadas y nuevas distinciones, entre otras novedades.

La edición número 72 de la tradicional fiesta del deporte argentino se pudo ver en vivo por TyC Sports y tuvo como protagonistas a deportistas consagrados y jóvenes promesas que se destacaron a lo largo del año en distintas disciplinas.

Entre las principales novedades, se destacó la incorporación del premio a los Esports, el estreno del “Premio Inspiración”, que otorgó una beca anual a un deportista ternado que no gane la estatuilla de plata, y la creación del Olimpia Infinito, destinado a homenajear trayectorias de atletas fallecidos y que fue nada menos que para Diego Maradona.

Minuto a minuto de los Premios Olimpia 2025

Todos los ganadores de los Premios Olimpia

Agustín Canapino se quedó con el Olimpia de Oro.

Todos los ganadores, terna por terna:

  • Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
  • Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
  • Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
  • Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
  • Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
  • Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
  • Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
  • Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
  • Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
  • Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
  • Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
  • Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
  • Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
  • Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
  • E-Sport: Lucía Dubra
  • E-Sport (equipo): Leviatán, 9Z, Bestia, Isurus, KRÜ, ShindeN
  • Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
  • Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
  • Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
  • Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
  • Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
  • Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
  • Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
  • Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
  • Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
  • Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
  • Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
  • Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
  • Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
  • Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
  • Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
  • Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
  • Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola
  • Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas
  • Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
  • Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
  • Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
  • Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
  • Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
  • Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
  • Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
  • Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
  • Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo

Los grandes candidatos al Olimpia de Oro

En automovilismo, la terna reúne a Agustín Canapino, Franco Colapinto y Nicolás Cavigliasso. Canapino logró un hecho histórico al consagrarse campeón en tres categorías nacionales en una misma temporada, mientras que Colapinto aseguró su lugar como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 para 2026. Cavigliasso completa la nómina tras ganar el Rally Dakar en la categoría Challenger junto a Valentina Pertegarini.

El polo tiene como gran favorito a Adolfo Cambiaso, que a los 50 años conquistó la Triple Corona con La Natividad-La Dolfina y sumó su título número 19 en Palermo. En la terna también figuran Poroto Cambiaso y Bartolomé Castagnola, integrantes del equipo campeón de 40 goles. En natación, Agostina Hein aparece como una de las grandes revelaciones del año: con apenas 17 años, cerró la temporada con 39 medallas de oro, nueve récords argentinos y podios mundiales. Macarena Ceballos y Ulises Saravia completan la terna.

El fútbol reúne a tres campeones del mundo en Qatar 2022. Ángel Di María, tras ganar la Copa de la Liga de Portugal con Benfica y regresar a Rosario Central, comparte terna con Lautaro Martínez, subcampeón de la Serie A, la Copa Italia y la Champions League con Inter, y Leandro Paredes, quien volvió a Boca Juniors luego de su paso por la Roma.

En tenis, Horacio Zeballos parte como favorito tras ganar Roland Garros y el US Open en dobles junto a Marcel Granollers y volver al top cinco del ranking mundial. Francisco Cerúndolo y Solana Sierra completan la terna. El ajedrez también tendrá un foco especial con Faustino Oro, que a los 12 años consiguió su segunda norma de gran maestro, superando a Ernestina Adam y Sandro Mareco.

La edición 2025 de los Premios Olimpia incorpora por primera vez una terna de Esports y refuerza su perfil inclusivo con distinciones que buscan acompañar el desarrollo de los atletas más allá del resultado final.

Organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, la ceremonia promete una noche cargada de emoción, homenajes y reconocimientos, en la que se conocerá al deportista que se quedará con el Olimpia de Oro y será consagrado como la gran figura del deporte argentino del año.

Todas las ternas de los Olimpia 2025

