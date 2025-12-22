Sergio Costantino es el nuevo presidente transitorio de San Lorenzo: cuánto votarán los socios

De esta manera, el mandato de Costantino finalizará ese mismo día, tras poco más de cinco meses de gestión centrada en la estabilización económica y deportiva del club.

Esta fecha se impuso con 44 votos frente a la opción de realizar los comicios en noviembre de 2025, postergando la definición final para mediados del próximo año. Con este esquema, San Lorenzo intenta cerrar una de sus etapas institucionales más convulsas y abrir un período de transición hacia la normalización democrática.

Quién es Sergio Constantino, el presidente provisorio de San Lorenzo

Costantino es un dirigente con largo recorrido en el mundo azulgrana, ya que formó parte de las gestiones de Lammens y Marcelo Tinelli. Fue uno de los cinco vocales que no renunció cuando se declaró la acefalía del club, una jugada clave que le permitió quedar habilitado legalmente para postularse en esta asamblea.

"San Lorenzo necesita una pacificación de todos. Es hora de dejar de lado los egos", declaró el flamanete nuevo mandatario tras ser proclamado, anunciando que convocará a todas las facciones para repartir cargos y gestionar la crisis.