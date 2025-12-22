Sergio Costantino es el nuevo presidente transitorio de San Lorenzo: cuánto votarán los socios
Tras la salida de Marcelo Moretti, el "Ciclón" tuvo este lunes su Asamblea Extraordinaria, en la que se eligieron las autoridades provisorias y se fijó la fecha de las elecciones.
En una Asamblea Extraordinaria marcada por la tensión y el debate, San Lorenzo definió su conducción para los próximos meses. Sergio Costantino logró imponerse en una votación ajustada y será el encargado de presidir el club de manera interina hasta mayo de 2026, tras la crisis institucional que derivó en la salida de Marcelo Moretti.
La jornada en Boedo estuvo cargada de incertidumbre hasta el último minuto. Pese a que la reaparición de Matías Lammens lo perfilaba como el favorito para retomar el control, el resultado en las urnas de la asamblea arrojó una definición de "voto a voto" que terminó favoreciendo al actual vocal.
La votación nominal entre los 79 asambleístas presentes dejó un panorama dividido que refleja la fragmentación política del Ciclón:
- Sergio Costantino: 35 votos (Ganador).
- Matías Lammens: 31 votos.
- César Francis: 2 votos.
- Abstenciones: 11 votos.
De esta manera, la lista encabezada por Costantino y Valeria Carta Moglieta (Vicepresidenta) asumió formalmente el mando de la Comisión Directiva transitoria.
En tanto, la Asamblea no solo eligió autoridades, sino que también puso fecha definitiva para que los socios elijan un gobierno definitivo que complete el mandato original hasta diciembre de 2027: las elecciones extraordinarias serán el sábado 30 de mayo de 2026.
De esta manera, el mandato de Costantino finalizará ese mismo día, tras poco más de cinco meses de gestión centrada en la estabilización económica y deportiva del club.
Esta fecha se impuso con 44 votos frente a la opción de realizar los comicios en noviembre de 2025, postergando la definición final para mediados del próximo año. Con este esquema, San Lorenzo intenta cerrar una de sus etapas institucionales más convulsas y abrir un período de transición hacia la normalización democrática.
Quién es Sergio Constantino, el presidente provisorio de San Lorenzo
Costantino es un dirigente con largo recorrido en el mundo azulgrana, ya que formó parte de las gestiones de Lammens y Marcelo Tinelli. Fue uno de los cinco vocales que no renunció cuando se declaró la acefalía del club, una jugada clave que le permitió quedar habilitado legalmente para postularse en esta asamblea.
"San Lorenzo necesita una pacificación de todos. Es hora de dejar de lado los egos", declaró el flamanete nuevo mandatario tras ser proclamado, anunciando que convocará a todas las facciones para repartir cargos y gestionar la crisis.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario