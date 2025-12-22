Chocó María Sol, la hermana de Lionel Messi: qué pasará con su casamiento
La familiar del mejor jugador del mundo se encontraba en el país para su boda en enero. Ángel de Brito dio detalles del accidente que sufrió este lunes.
María Sol, la hermana de Lionel Messi quien fue tendencia este lunes al conocerse que está próxima a casarse con un entrenador de Inter Miami, sufrió un accidente vial y podría retrasarse la boda.
Según indicaron en LAM, la familiar del mejor jugador del mundo se encuentra fuera de peligro, pero sufrió la rotura de dos vértebras, del talón y quemaduras en la muñeca, por lo que surgieron dudas sobre si se mantiene o no la fecha del casamiento.
La mujer de 32 años se encuentra en la Argentina debido a que el 3 de enero iba a casase con Julián “Tuli” Arellano, a quien conoce desde la infancia. Rosario se estaba convirtiendo en el epicentro de un evento familiar para los Messi, aunque este siniestro podría retrasar la boda, según indicó Ángel de Brito.
“Está bien, está fuera de peligro”, insistió el conductor del programa de América TV. Detalló que la hermana de Messi se descompensó mientras manejaba y chocó contra una pared.
Quién es María Sol Messi, la hermana de Lionel
Mientras Lionel Messi sigue siendo el centro de la escena mundial, Rosario se preparaba para un evento íntimo y familiar: el casamiento de su hermana menor, María Sol Messi.
Diseñadora y emprendedora, construyó su propio camino en la moda y mantiene un perfil bajo, lejos de la exposición mediática.
María Sol tiene 32 años y está en pareja desde hace varios años con Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico de las divisiones formativas del Inter Miami. La ceremonia estaba prevista para el próximo 3 de enero y reunirá a toda la familia del capitán de la Selección Argentina en la ciudad natal del clan Messi.
Diseñadora de indumentaria y con una marcada impronta creativa, María Sol siempre evitó la sobreexposición. Durante un tiempo vivió en España, pero luego regresó a la Argentina para desarrollar proyectos propios vinculados a la moda y el diseño.
Uno de sus primeros trabajos destacados fue su participación en The Messi Store, la marca de indumentaria de Lionel Messi, donde se desempeñó como brand manager junto a Virginia Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger. “Lo que intento hacer es canalizar la visión de la marca y ser el vínculo entre las ideas y la forma en que Leo piensa y se viste”, explicó en una entrevista con Yahoo Sports.
Con el tiempo, María Sol impulsó su propio camino en la industria textil y creó Bikinis Río, una marca independiente de trajes de baño que logró instalarse con fuerza en redes sociales. Una de sus principales clientas es Antonela Roccuzzo, quien en reiteradas ocasiones lució diseños de su cuñada y los compartió con sus seguidores.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario