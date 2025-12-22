Chocó María Sol, la hermana de Lionel Messi: qué pasará con su casamiento

Diseñadora y emprendedora, construyó su propio camino en la moda y mantiene un perfil bajo, lejos de la exposición mediática.

María Sol tiene 32 años y está en pareja desde hace varios años con Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico de las divisiones formativas del Inter Miami. La ceremonia estaba prevista para el próximo 3 de enero y reunirá a toda la familia del capitán de la Selección Argentina en la ciudad natal del clan Messi.

Diseñadora de indumentaria y con una marcada impronta creativa, María Sol siempre evitó la sobreexposición. Durante un tiempo vivió en España, pero luego regresó a la Argentina para desarrollar proyectos propios vinculados a la moda y el diseño.

Uno de sus primeros trabajos destacados fue su participación en The Messi Store, la marca de indumentaria de Lionel Messi, donde se desempeñó como brand manager junto a Virginia Hilfiger, hermana del reconocido diseñador Tommy Hilfiger. “Lo que intento hacer es canalizar la visión de la marca y ser el vínculo entre las ideas y la forma en que Leo piensa y se viste”, explicó en una entrevista con Yahoo Sports.

Con el tiempo, María Sol impulsó su propio camino en la industria textil y creó Bikinis Río, una marca independiente de trajes de baño que logró instalarse con fuerza en redes sociales. Una de sus principales clientas es Antonela Roccuzzo, quien en reiteradas ocasiones lució diseños de su cuñada y los compartió con sus seguidores.