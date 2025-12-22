River y Lionel Messi dominaron las búsquedas deportivas en la Argentina en 2025

Con esta cifra, Argentina se posiciona como el país con la mayor cantidad de equipos locales en el Top 10 entre los países hispanoparlantes de Sudamérica, superando la influencia de los gigantes europeos.

Messi lidera y el tenis Sorprende

En el ranking de atletas más visitados, Lionel Messi se mantiene en el primer lugar, consolidando su influencia. Sin embargo, la gran sorpresa es la fuerte irrupción del tenis: seis tenistas se encuentran en el Top 10 de atletas.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo ocupa el segundo lugar, demostrando el creciente interés por este deporte en la app. Junto a Bolivia, Argentina es el único país de Latinoamérica con un predominio de tenistas en su Top 10.

Otras figuras nacionales del fútbol que figuran son Franco Mastantuono (5º) y Julián Álvarez (9º).

Eventos más buscados: el Superclásico y el Mundial de Clubes

El ranking de eventos más visitados fue liderado por el Superclásico entre River y Boca. La agenda deportiva del año también estuvo marcada por la participación de estos equipos en el Mundial de Clubes, con sus partidos y los de sus rivales de grupo dominando el Top 10.

En total, seis de los eventos más vistos involucraron a la Selección o a clubes nacionales.

Contexto regional y curiosidades

A nivel de Hispanoamérica, el informe destaca la presencia de River Plate como el único club argentino en el Top 10 regional, junto al Inter Miami, lo que evidencia la influencia de Lionel Messi en toda la región.

Como nota curiosa, el informe de Sofascore reveló que Estudiantes de La Plata figuró en el Top 10 de clubes más visitados en el archipiélago de San Pedro y Miquelón, una pequeña colectividad territorial francesa en América del Norte, demostrando el alcance global e inesperado de la pasión futbolística argentina.