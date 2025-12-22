Premios Olimpia 2025 EN VIVO: horario, ternas, candidatos y ganadores, minuto a minuto

Live Blog Post

Los grandes candidatos al Olimpia de Oro

En automovilismo, la terna reúne a Agustín Canapino, Franco Colapinto y Nicolás Cavigliasso. Canapino logró un hecho histórico al consagrarse campeón en tres categorías nacionales en una misma temporada, mientras que Colapinto aseguró su lugar como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 para 2026. Cavigliasso completa la nómina tras ganar el Rally Dakar en la categoría Challenger junto a Valentina Pertegarini.

El polo tiene como gran favorito a Adolfo Cambiaso, que a los 50 años conquistó la Triple Corona con La Natividad-La Dolfina y sumó su título número 19 en Palermo. En la terna también figuran Poroto Cambiaso y Bartolomé Castagnola, integrantes del equipo campeón de 40 goles. En natación, Agostina Hein aparece como una de las grandes revelaciones del año: con apenas 17 años, cerró la temporada con 39 medallas de oro, nueve récords argentinos y podios mundiales. Macarena Ceballos y Ulises Saravia completan la terna.

El fútbol reúne a tres campeones del mundo en Qatar 2022. Ángel Di María, tras ganar la Copa de la Liga de Portugal con Benfica y regresar a Rosario Central, comparte terna con Lautaro Martínez, subcampeón de la Serie A, la Copa Italia y la Champions League con Inter, y Leandro Paredes, quien volvió a Boca Juniors luego de su paso por la Roma.

En tenis, Horacio Zeballos parte como favorito tras ganar Roland Garros y el US Open en dobles junto a Marcel Granollers y volver al top cinco del ranking mundial. Francisco Cerúndolo y Solana Sierra completan la terna. El ajedrez también tendrá un foco especial con Faustino Oro, que a los 12 años consiguió su segunda norma de gran maestro, superando a Ernestina Adam y Sandro Mareco.

La edición 2025 de los Premios Olimpia incorpora por primera vez una terna de Esports y refuerza su perfil inclusivo con distinciones que buscan acompañar el desarrollo de los atletas más allá del resultado final.

Organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, la ceremonia promete una noche cargada de emoción, homenajes y reconocimientos, en la que se conocerá al deportista que se quedará con el Olimpia de Oro y será consagrado como la gran figura del deporte argentino del año.