El Turco Mohamed se candidateó para dirigir a Boca y reconoció que el club seduce
Tras ser campeón en México, el Turco Mohamed se ilusionó con dirigir a Boca y aseguró que el club “seduce a cualquiera”, aunque aclaró que nunca lo llamaron.
Mientras Boca planifica un 2026 cargado de objetivos, la conducción técnica del equipo sigue siendo una incógnita. Claudio Úbeda cerró el año como entrenador tras la muerte de Miguel Ángel Russo, pero su continuidad no fue confirmada oficialmente y los rumores comenzaron a multiplicarse.
En ese escenario, el nombre del Turco Mohamed volvió a aparecer en el radar. El actual entrenador de Toluca, que acaba de consagrarse campeón de la Liga MX, habló del tema en una entrevista con TyC Sports y no ocultó su ilusión por dirigir al club de la Ribera. El DT, que vistió la camiseta azul y oro como futbolista, atraviesa un gran presente en el fútbol mexicano. Con la reciente conquista, sumó su quinto título de liga en ese país, con cuatro equipos diferentes y el segundo al frente de los Diablos Rojos.
“Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca”, expresó Mohamed, y agregó: “Obviamente, a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden”. En la misma línea, aclaró que nunca existieron negociaciones formales con el Xeneize. “No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados, pero de Boca no me llamaron. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva”, afirmó.
El rechazo del Turco Mohamed a la Selección de México
Durante su gran momento en el fútbol mexicano, Mohamed también fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a la Selección de México en el Mundial 2026 y fue contundente al descartar esa opción.
“No, ya dije ‘nunca’. Para mí ya está. Quizás el día de mañana me arrepienta, pero hay cosas que me duelen y ya está”, sostuvo en ESPN. Y comparó esa decisión con su postura sobre un regreso a un club grande del país: “Es como que me digan de volver al América, pero al América no vuelvo más”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario