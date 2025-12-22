El Turco Mohamed se candidateó para dirigir a Boca y reconoció que el club seduce

En ese escenario, el nombre del Turco Mohamed volvió a aparecer en el radar. El actual entrenador de Toluca, que acaba de consagrarse campeón de la Liga MX, habló del tema en una entrevista con TyC Sports y no ocultó su ilusión por dirigir al club de la Ribera. El DT, que vistió la camiseta azul y oro como futbolista, atraviesa un gran presente en el fútbol mexicano. Con la reciente conquista, sumó su quinto título de liga en ese país, con cuatro equipos diferentes y el segundo al frente de los Diablos Rojos.