Vacaciones y pádel: Franco Colapinto y Carlos Tevez coincidieron en una cumbre "xeneize"
Franco Colapinto y Carlos Tevez coincidieron en Nordelta durante sus vacaciones y compartieron un partido de pádel que llamó la atención de los hinchas de Boca.
En pleno receso deportivo, Franco Colapinto y Carlos Tevez protagonizaron un encuentro que no pasó inadvertido. El piloto argentino de Fórmula 1 y el ídolo de Boca coincidieron en Nordelta y compartieron un partido de pádel, en una postal que rápidamente se viralizó.
El encuentro se llevó a cabo durante el fin de semana en el World Padel Center y mostró al piloto de Alpine y al Apache compartiendo cancha y risas, aunque no integraron el mismo equipo. El cruce despertó especial atención entre los hinchas del Xeneize, ya que Colapinto es un reconocido simpatizante del club de la Ribera y Tevez es uno de sus máximos ídolos.
Más allá de que fue una coincidencia vacacional, la relación entre ambos no es nueva. El vínculo se había hecho público hace poco más de un año, durante el Gran Premio de Las Vegas 2024, cuando Tevez viajó a Estados Unidos y visitó el box de Williams para alentar al piloto pilarense en su debut en la máxima categoría.
Lejos del asfalto, los boxes y el ruido de los motores, Colapinto aprovechó este tiempo en la Argentina para mantenerse activo y recargar energías antes de encarar un año clave en su carrera. El piloto ya tiene marcado el calendario de cara a la temporada 2026 con Alpine.
El próximo 23 de enero se presentará oficialmente la nueva imagen del equipo en Barcelona y, pocos días después, entre el 26 y el 30, Colapinto tendrá su primer contacto con el monoplaza en un test privado en el circuito de Montmeló. Será el inicio de una nueva era técnica para la Fórmula 1, con autos más chicos y el uso de combustibles sintéticos.
La temporada se pondrá en marcha oficialmente el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Pero por ahora, la única velocidad que importó fue la de la pelota de pádel, en una cancha compartida con Carlos Tevez y bajo la atenta mirada de los fanáticos xeneizes.
