Vacaciones y pádel: Franco Colapinto y Carlos Tevez coincidieron en una cumbre "xeneize"

El encuentro se llevó a cabo durante el fin de semana en el World Padel Center y mostró al piloto de Alpine y al Apache compartiendo cancha y risas, aunque no integraron el mismo equipo. El cruce despertó especial atención entre los hinchas del Xeneize, ya que Colapinto es un reconocido simpatizante del club de la Ribera y Tevez es uno de sus máximos ídolos.