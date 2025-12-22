Viral: el tierno momento de la hija de Nacho Fernández en su presentación en Gimnasia

Mirá:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2003103812668572109&partner=&hide_thread=false LO MÁS TIERNO QUE VAS A VER HOY: Olivia, la hija de Nacho Fernández, interrumpió la presentación de papá y CANTÓ POR EL LOBO #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xwEt7Me1lh — SportsCenter (@SC_ESPN) December 22, 2025

Cabe señalar que la pequeña ya había demostrado ser una ferviente hincha de Gimnasia. De hecho, las redes sociales del club compartieron un video donde Olivia saluda a la hinchada: "Hola a todos. Soy Olivia. Mi papá juega en el Lobo", comienza la niña y luego se larga a cantar.