Viral: el tierno momento de la hija de Nacho Fernández en su presentación en Gimnasia
El ahora exjugador de River fue presentado en el Lobo y Olivia se convirtió en la protagonista al cantar una canción de cancha. Mirá.
Tras cerrar su etapa en River con una emotiva despedida, Nacho Fernández concretó su regreso a Gimnasia y tuvo su presentación oficial este lunes ante los medios.
Durante la charla, el mediocampista no ocultó su entusiasmo y afirmó: “Esperé mucho este momento. Estoy muy contento de estar acá. Espero que sea un lindo año y poder disfrutarlo con mi familia que siempre me apoya”.
Sin embargo, el futbolista quedó totalmente opacado por la presencia de su pequeña hija Olivia, quien deleitó a los presentes con una canción de cancha, obviamente, del Lobo. El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, convirtiéndose en el episodio más tierno de la jornada.
Mirá:
Cabe señalar que la pequeña ya había demostrado ser una ferviente hincha de Gimnasia. De hecho, las redes sociales del club compartieron un video donde Olivia saluda a la hinchada: "Hola a todos. Soy Olivia. Mi papá juega en el Lobo", comienza la niña y luego se larga a cantar.
Así fue la segunda etapa de Nacho Fernández en River
Durante su segunda etapa en River (desde su regreso a inicios de 2023 hasta finales de 2025), Nacho Fernández mantuvo una presencia constante en el equipo, alcanzando cifras históricas para el club.
-
2023: Disputó 25 partidos en la Liga Profesional, anotando 5 goles y brindando 4 asistencias.
2024: Participó en 17 encuentros del torneo local, con 1 gol y 3 asistencias. En Copa Libertadores sumó 10 partidos.
2025: En su último año, jugó 17 partidos de liga (3 goles, 3 asistencias) y sumó minutos en la Copa Libertadores (8 partidos) y el Mundial de Clubes (3 partidos).
Recientemente, se despidió del Millonario siendo uno de los tres jugadores del plantel actual con más presencias, solo por detrás de Franco Armani y Milton Casco.
