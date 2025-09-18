MinutoUno

Pudo ser goleado pero quedó vivo: River cayó con Palmeiras en la ida por los cuartos de la Copa Libertadores

En un Monumental exultante, el "Millonario" rescató un descuento en el final que lo deja con vida, luego de un primer tiempo espantoso. El "Verdao" lo ganó 2-1 y se define en Brasil la próxima semana.

En el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, River cayó este miércoles 1-2 con Palmeiras y ahora quedó obligado a ganar en la revancha en San Pablo para buscar la clasificación a semifinales.

En un encuentro que se preveía de alto riesgo y pese a un Estadio Monumental exultante, la visita tardó apenas seis minutos en ponerse en ventaja. El paraguayo Gustavo Gómez se aprovechó de un conjunto local dormido, cabeceó solo en el área y puso el 1-0.

Desde entonces, fue todo cuesta arriba para el equipo de Marcelo Gallardo, ya que entre el palo y Franco Armani se encargaron de salvar varias veces lo que parecía una goleada. De todos modos, Vitor Roque, una de las figuras, puso el 2-0 cerca del final de la primera mitad, tras una excelsa habilitación del argentino "Flaco" López.

image

Para la segunda mitad, el "Muñeco" Gallardo movió fichas y el equipo ganó en actitud, en especial a través de Juanfer Quintero. Buscó y mereció más, pero recién en el final descontó con un bombazo, con desvío mediante, de Lucas Martínez Quarta.

Un rato antes hubo lugar para la polémica, cuando Jesús Valenzuela fue llamado por el VAR para revisar un posible penal para River, y si bien anunció la infracción del arquero, terminó sancionando un offside previo. Luego, en el final, Miguel Ángel Borja tuvo una clarísima que se fue cerca del palo.

La serie para el "Millonario" quedó abierta, pero tiene un condimente especial ya que se define en el Allianz Parque de San Pablo, con el recuerdo fresco de las semifinales del 2021, donde el equipo de Gallardo estuvo cerca de igualar el global tras la derrota 0-3 de local.

El ganador de esta llave que se define en Brasil dentro de una semana se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.

Minuto a minuto de River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Final del partido en el Monumental: perdió River pero sigue vivo

Palmeiras se impuso 2-1 en Núñez en una serie que quedó abierta y que se define la próxima semana en Brasil.

Gol de River, que descuenta y se ilusiona

Con un bombazo de afuera y un desvío, Lucas Martínez Quarta pone el descuento.

No hay penal para River por un fino offside previo

Había infracción del arquero, pero Montiel estaba presuntamente adelantado, por lo que solo fue amonestado.

Revisan un posible penal para River por un golpe del arquero a Gonzalo Montiel

El arquero de Palmeiras salió con un rodillazo en la espalda del defensor "millonario", y el árbitro fue llamado por el VAR.

Doble cambio en River

Adentro Santiago Lencina y Miguel Borja, y afuera Maximiliano Salas y Nacho Fernández.

Malas noticias en River: lesionado Sebastián Driussi

El delantero dejó la cancha con una molestia para el ingreso de Facundo Colidio.

Doble cambio en River en el entretiempo

Afuera Paulo Díaz y Kevin Castaño, para que ingresen Lucas Martínez Quarta y Juanfer Quintero. Línea de cuatro defensores para el "Millonario".

Arrancó el segundo tiempo

En el Monumental, River busca cambiar de imagen tras un flojísimo primer tiempo.

Final del primer tiempo: Palmeiras le gana 2-0 a River

El conjunto brasileño por momentos peloteó al "Millonario", que no pateó al arco en 45 minutos.

Otro gol de Palmeiras, que le gana 2-0 a River

El "Millonario" tiene un partido de terror, en especial en defensa, y la visita se pone 2-0 en el cierre de la primera mitad.

El palo salva a River en el Monumental

Otra vez en un tiro de esquina, se durmieron todos y el cabezazo del jugador de Palmeiras, Evangelista, dio en el poste.

Tapadón de Franco Armani para evitar el 2-0 de Palmeiras.

El arquero sacó la pelota del ángulo, en un tiro libre de Andreas Pereira.

Tempranero gol de Palmeiras

En la primera llegada, Gustavo Gómez cabeceó solo en el área y puso el 1-0 para el conjunto brasileño.

Arrancó el partido en el Monumental

River y Palmeiras abren la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Impactante recibimiento para River

En un impresionante despliegue de los hinchas, los equipos ya se encuentran en el campo de juego.

Cómo llegan River y Palmeiras

El conjunto de Marcelo Gallardo llega a esta instancia invicto en el certamen continental pero tras sufrir en octavos de final donde eliminó por penales a Libertad de Paraguay con Franco Armani como figura.

La visita es nada menos que el mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. En medio de rumores de salida del portugués Abel Ferreira, el "Verdao" goleó 4-1 a Inter el pasado fin de semana por el Brasileirao.

Formaciones de River vs Palmeiras por Copa Libertadores

River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Los datos de River vs. Palmeiras

  • Hora: 21.30.
  • TV: FOX Sports, Telefe, Disney +
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
  • Estadio: Monumental.
