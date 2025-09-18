Pudo ser goleado pero quedó vivo: River cayó con Palmeiras en la ida por los cuartos de la Copa Libertadores

Final del partido en el Monumental: perdió River pero sigue vivo
Palmeiras se impuso 2-1 en Núñez en una serie que quedó abierta y que se define la próxima semana en Brasil.
En un Monumental exultante, el "Millonario" rescató un descuento en el final que lo deja con vida, luego de un primer tiempo espantoso. El "Verdao" lo ganó 2-1 y se define en Brasil la próxima semana.
En el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, River cayó este miércoles 1-2 con Palmeiras y ahora quedó obligado a ganar en la revancha en San Pablo para buscar la clasificación a semifinales.
En un encuentro que se preveía de alto riesgo y pese a un Estadio Monumental exultante, la visita tardó apenas seis minutos en ponerse en ventaja. El paraguayo Gustavo Gómez se aprovechó de un conjunto local dormido, cabeceó solo en el área y puso el 1-0.
Desde entonces, fue todo cuesta arriba para el equipo de Marcelo Gallardo, ya que entre el palo y Franco Armani se encargaron de salvar varias veces lo que parecía una goleada. De todos modos, Vitor Roque, una de las figuras, puso el 2-0 cerca del final de la primera mitad, tras una excelsa habilitación del argentino "Flaco" López.
Para la segunda mitad, el "Muñeco" Gallardo movió fichas y el equipo ganó en actitud, en especial a través de Juanfer Quintero. Buscó y mereció más, pero recién en el final descontó con un bombazo, con desvío mediante, de Lucas Martínez Quarta.
Un rato antes hubo lugar para la polémica, cuando Jesús Valenzuela fue llamado por el VAR para revisar un posible penal para River, y si bien anunció la infracción del arquero, terminó sancionando un offside previo. Luego, en el final, Miguel Ángel Borja tuvo una clarísima que se fue cerca del palo.
La serie para el "Millonario" quedó abierta, pero tiene un condimente especial ya que se define en el Allianz Parque de San Pablo, con el recuerdo fresco de las semifinales del 2021, donde el equipo de Gallardo estuvo cerca de igualar el global tras la derrota 0-3 de local.
El ganador de esta llave que se define en Brasil dentro de una semana se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.
