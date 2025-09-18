Pudo ser goleado pero quedó vivo: River cayó con Palmeiras en la ida por los cuartos de la Copa Libertadores

Un rato antes hubo lugar para la polémica, cuando Jesús Valenzuela fue llamado por el VAR para revisar un posible penal para River, y si bien anunció la infracción del arquero, terminó sancionando un offside previo. Luego, en el final, Miguel Ángel Borja tuvo una clarísima que se fue cerca del palo.

La serie para el "Millonario" quedó abierta, pero tiene un condimente especial ya que se define en el Allianz Parque de San Pablo, con el recuerdo fresco de las semifinales del 2021, donde el equipo de Gallardo estuvo cerca de igualar el global tras la derrota 0-3 de local.

El ganador de esta llave que se define en Brasil dentro de una semana se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.

Minuto a minuto de River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Live Blog Post Final del partido en el Monumental: perdió River pero sigue vivo Palmeiras se impuso 2-1 en Núñez en una serie que quedó abierta y que se define la próxima semana en Brasil.

Live Blog Post Gol de River, que descuenta y se ilusiona Con un bombazo de afuera y un desvío, Lucas Martínez Quarta pone el descuento. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1968500849556034018&partner=&hide_thread=false El gol de Lucas Martínez Quarta para el descuento de River ante Palmeiras por la #CopaLibertadores pic.twitter.com/VWcf5alivf — minutouno (@minutounocom) September 18, 2025

Live Blog Post No hay penal para River por un fino offside previo Había infracción del arquero, pero Montiel estaba presuntamente adelantado, por lo que solo fue amonestado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1968499688446828828&partner=&hide_thread=false La polémica en el Monumental¿Era penal para River?pic.twitter.com/9wofzRWPds — minutouno (@minutounocom) September 18, 2025

Live Blog Post Revisan un posible penal para River por un golpe del arquero a Gonzalo Montiel El arquero de Palmeiras salió con un rodillazo en la espalda del defensor "millonario", y el árbitro fue llamado por el VAR.

Live Blog Post Doble cambio en River Adentro Santiago Lencina y Miguel Borja, y afuera Maximiliano Salas y Nacho Fernández.

Live Blog Post Malas noticias en River: lesionado Sebastián Driussi El delantero dejó la cancha con una molestia para el ingreso de Facundo Colidio.

Live Blog Post Doble cambio en River en el entretiempo Afuera Paulo Díaz y Kevin Castaño, para que ingresen Lucas Martínez Quarta y Juanfer Quintero. Línea de cuatro defensores para el "Millonario".

Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo En el Monumental, River busca cambiar de imagen tras un flojísimo primer tiempo.

Live Blog Post Final del primer tiempo: Palmeiras le gana 2-0 a River El conjunto brasileño por momentos peloteó al "Millonario", que no pateó al arco en 45 minutos.

Live Blog Post Otro gol de Palmeiras, que le gana 2-0 a River El "Millonario" tiene un partido de terror, en especial en defensa, y la visita se pone 2-0 en el cierre de la primera mitad.

Live Blog Post El palo salva a River en el Monumental Otra vez en un tiro de esquina, se durmieron todos y el cabezazo del jugador de Palmeiras, Evangelista, dio en el poste. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968478162305654919&partner=&hide_thread=false ¡¡EL PALO SALVÓ A RIVER DEL SEGUNDO DE PALMEIRAS!!Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QZRxiSNBrc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Live Blog Post Tapadón de Franco Armani para evitar el 2-0 de Palmeiras. El arquero sacó la pelota del ángulo, en un tiro libre de Andreas Pereira. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968477875834597552&partner=&hide_thread=false ¡FRANCO ARMANI! El arquero de River le sacó un golazo a Andreas Pereira.Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zbRc0wJWyP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Live Blog Post Tempranero gol de Palmeiras En la primera llegada, Gustavo Gómez cabeceó solo en el área y puso el 1-0 para el conjunto brasileño. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1968476360239657169&partner=&hide_thread=false ¿Se durmió River?El tempranero gol de Palmeiras en el Monumental por la #copalibertadores2025 pic.twitter.com/Rp2FPXUO56 — minutouno (@minutounocom) September 18, 2025

Live Blog Post Arrancó el partido en el Monumental River y Palmeiras abren la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Live Blog Post Impactante recibimiento para River En un impresionante despliegue de los hinchas, los equipos ya se encuentran en el campo de juego. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1968472365550973017&partner=&hide_thread=false Impresionante recibimiento de River en la previa al cruce de cuartos de final de la #copalibertadores2025 pic.twitter.com/ONR1wT8aNm — minutouno (@minutounocom) September 18, 2025

Live Blog Post Cómo llegan River y Palmeiras El conjunto de Marcelo Gallardo llega a esta instancia invicto en el certamen continental pero tras sufrir en octavos de final donde eliminó por penales a Libertad de Paraguay con Franco Armani como figura. La visita es nada menos que el mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. En medio de rumores de salida del portugués Abel Ferreira, el "Verdao" goleó 4-1 a Inter el pasado fin de semana por el Brasileirao.

Live Blog Post Formaciones de River vs Palmeiras por Copa Libertadores River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Live Blog Post Los datos de River vs. Palmeiras Hora : 21.30.

: 21.30. TV : FOX Sports, Telefe, Disney +

: FOX Sports, Telefe, Disney + Árbitro : Jesús Valenzuela (VEN).

: Jesús Valenzuela (VEN). Estadio : Monumental.