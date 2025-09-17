Polémica en el Monumental: el VAR anuló un posible penal para River ante Palmeiras

El árbitro Jesús Valenzuela esperó unos segundos y decidió revisar la acción con la asistencia del VAR. Tras un largo análisis, sancionó la falta del arquero brasileño, pero anuló el penal al advertir que Montiel estaba en posición adelantada antes del contacto. La resolución fue informada por altoparlante, como marca el protocolo actual, y el juego se reanudó con un tiro libre indirecto para Palmeiras. Además, Weverton fue amonestado por su imprudencia en la jugada.