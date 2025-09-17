Polémica en el Monumental: el VAR anuló un posible penal para River ante Palmeiras
Tras un choque entre Weverton y Gonzalo Montiel, el árbitro revisó la acción en el VAR. Aunque marcó falta, anuló el penal por una posición adelantada previa.
River reclamó con fuerza un penal en el segundo tiempo del duelo ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Gonzalo Montiel fue embestido por el arquero Weverton y Jesús Valenzuela sancionó la falta tras la revisión en el VAR. Sin embargo, la jugada quedó invalidada por una posición adelantada previa del lateral argentino.
La jugada que desató la polémica en el estadio Monumental
El Monumental estalló de bronca en el primer tiempo luego de una acción discutida en el área de Palmeiras. Juan Fernando Quintero lanzó un centro al corazón del área que buscaba a Gonzalo Montiel. El lateral campeón del mundo saltó para cabecear, pero recibió un fuerte golpe en la espalda del arquero Weverton, lo que generó el inmediato reclamo del banco y de los jugadores de River.
El árbitro Jesús Valenzuela esperó unos segundos y decidió revisar la acción con la asistencia del VAR. Tras un largo análisis, sancionó la falta del arquero brasileño, pero anuló el penal al advertir que Montiel estaba en posición adelantada antes del contacto. La resolución fue informada por altoparlante, como marca el protocolo actual, y el juego se reanudó con un tiro libre indirecto para Palmeiras. Además, Weverton fue amonestado por su imprudencia en la jugada.
Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores
El partido de vuelta se disputará el miércoles a las 21:30 (hora argentina) en el Allianz Parque de San Pablo, donde Palmeiras buscará hacerse fuerte de local y sellar su clasificación a semifinales.
