El gol de Lucas Martínez Quarta que dejó vivo a River para la revancha ante Palmeiras en la Copa Libertadores

En los primeros minutos, el Millonario salió desconcentrado y Palmeiras golpeó rápido: Gómez, de cabeza y totalmente sin marca, abrió el marcador a los cinco minutos. El Verdao se adueñó del partido y aumentó la ventaja con un tanto de Vitor Roque. En el complemento, el Millonario mejoró su rendimiento y encontró el descuento gracias a Lucas Martínez Quarta, que metió la pelota con un disparo que tuvo un leve desvío y devolvió la ilusión a los hinchas.