Cuándo juega River la revancha con Palmeiras por la Copa Libertadores y qué necesita para clasificar

River perdió 2-1 ante Palmeiras en el estadio Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Gustavo Gómez y Vitor Roque marcaron para el Verdao, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó en el tramo final. El equipo de Marcelo Gallardo, que no dejó una buena imagen en el primer tiempo y que mejoró en el complemento, deberá buscar la remontada en San Pablo para seguir en carrera en la competencia.