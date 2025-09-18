Memes y reacciones por la derrota de River ante Palmeiras en Copa Libertadores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/1968485366907728288&partner=&hide_thread=false Los hinchas de River cada vez que ataca Palmeiras.pic.twitter.com/Y5nKfnpJtf — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) September 18, 2025

Cuándo juega River la revancha con Palmeiras por la Copa Libertadores y qué necesita para clasificar

River perdió 2-1 ante Palmeiras en el estadio Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Gustavo Gómez y Vitor Roque marcaron para el Verdao, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó en el tramo final. El equipo de Marcelo Gallardo, que no dejó una buena imagen en el primer tiempo y que mejoró en el complemento, deberá buscar la remontada en San Pablo para seguir en carrera en la competencia.

En los primeros minutos del encuentro el Millonario salió desconcertado y el conjunto brasilero aprovechó con todo: a los cinco minutos y de pelota para Gómez cabeceó solo y venció a un Franco Armani que nada pudo hacer.

A partir de ahí el equipo dirigido por Abel Ferreira se sintió muy cómodo dentro de la cancha y estiró la ventaja gracias a un tanto de Vitor Roque. Ya en el complemento, el equipo local mostró signos de mejora y fue Lucas Martínez Quarta quién descontó y dejó con vida a los de Marcelo Gallardo que viajarán a Brasil en una parada muy complicada.

¿Cuándo se juega la revancha entre River y Palmeiras?

El partido de vuelta, que genera muchas expectativas puertas adentro teniendo en cuenta que se trata de dos equipos que se armaron en este mercado de pases para luchar por el título, se disputará el miércoles a las 21:30 (hora argentina) en el Allianz Parque, donde Palmeiras buscará definir la serie ante su gente.

Qué necesita River para avanzar en la Copa Libertadores

River irá en busca de la clasificación a Brasil, donde está obligado a ganar para seguir en competencia. Las variantes: