Quién es Johnson Nsumoh, el delantero nigeriano que está a un paso de llegar a Riestra

Deportivo Riestra volvió a sacudir el mercado de pases con una apuesta poco habitual en el fútbol argentino. En las últimas horas, el club del Bajo Flores cerró la llegada del delantero nigeriano Johnson Nsumoh, un atacante de 24 años que quedó en libertad de acción tras su paso por la segunda división de Eslovaquia y que está a detalles de convertirse oficialmente en refuerzo del Malevo para la temporada 2026, que incluirá la histórica participación en la Copa Sudamericana 2026.