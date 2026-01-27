Quién es Johnson Nsumoh, el delantero nigeriano que está a un paso de llegar a Riestra
Libre tras su paso por el ascenso europeo, el atacante de 24 años fue inscripto por el Malevo y aguarda resolver su situación migratoria para sumarse al plantel.
Deportivo Riestra volvió a sacudir el mercado de pases con una apuesta poco habitual en el fútbol argentino. En las últimas horas, el club del Bajo Flores cerró la llegada del delantero nigeriano Johnson Nsumoh, un atacante de 24 años que quedó en libertad de acción tras su paso por la segunda división de Eslovaquia y que está a detalles de convertirse oficialmente en refuerzo del Malevo para la temporada 2026, que incluirá la histórica participación en la Copa Sudamericana 2026.
Nsumoh, nacido en Port Harcourt, Nigeria, desarrolló toda su carrera lejos de Sudamérica y llega a la Argentina tras un extenso recorrido por el ascenso europeo. Su último club fue Baník Lehota, donde disputó 12 partidos, convirtió dos goles y aportó dos asistencias antes de finalizar su vínculo contractual. Con el pase en su poder, Riestra avanzó rápidamente para asegurarse su contratación y ya lo inscribió en la AFA, lo que marca la firme intención de contar con él apenas se resuelvan los detalles pendientes.
Dentro del club lo conocen como “Kalu”, su segundo apellido, y destacan principalmente su velocidad, su potencia física y su agresividad para atacar los espacios. Puede desempeñarse como centrodelantero o recostarse por cualquiera de los extremos, una versatilidad que sedujo al cuerpo técnico encabezado por Gustavo Benítez, que busca alternativas ofensivas de cara a un año exigente en el plano local e internacional.
Un nigeriano en Argentina: Riestra y la curiosidad del mercado de pases
Antes de su etapa en Baník Lehota, Nsumoh acumuló experiencia en distintos equipos de ligas menores de Malta y Eslovaquia. En su currículum figuran pasos por Mosta, AS Trencin, FC ViOn, Spartak Trnava y Birkirkara, entre otros. Ese recorrido, marcado por cambios constantes de club y de país, le dio al delantero una capacidad de adaptación que en Riestra valoran especialmente, teniendo en cuenta el salto cultural y futbolístico que implica llegar al fútbol argentino.
A su corta edad, el nigeriano representa una apuesta con margen de crecimiento. En el Malevo consideran que, con continuidad y adaptación al ritmo del torneo local, puede transformarse en una pieza importante dentro del plantel. Sin embargo, todavía hay una traba que demora su desembarco definitivo en Buenos Aires: el trámite migratorio. Aunque el contrato ya está firmado y su inscripción realizada, Nsumoh necesita obtener la visa de trabajo para poder viajar e integrarse a los entrenamientos.
Desde la dirigencia de Riestra explicaron que el proceso se inició a comienzos de enero y que están intentando acelerarlo, aunque reconocen que no será sencillo y que podría demorar varias semanas más. Mientras tanto, el club sigue de cerca cada avance administrativo, con la expectativa de sumar cuanto antes a un refuerzo que ya despertó curiosidad y expectativa en el Bajo Flores.
