Quién es Speed, el streamer fanático de Cristiano Ronaldo y anti Messi que visita Argentina

En los próximos días, visitará Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Según declaró, su llegada a nuestro país coincidirá con su cumpleaños, el 21 de enero, lo que generó una gran expectativa entre sus seguidores locales.

Sin embargo, su visita no está exenta de polémica, especialmente debido a su conocida preferencia por Cristiano Ronaldo y sus recurrentes críticas hacia Lionel Messi.

Speed festejará su cumpleaños en tierra de campeones del mundo

En sus transmisiones, Speed ha hecho comentarios que no cayeron bien entre los fanáticos del capitán de la Selección Argentina. En una oportunidad, afirmó: "No me gusta Messi porque es bajito".

Durante la gala del Balón de Oro 2023, cuando el argentino fue premiado, el streamer expresó su frustración exclamando: "No puede ser, otra vez Messi. ¡Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo!". Estas declaraciones le han valido tanto detractores como defensores, consolidándolo como una figura que genera opiniones divididas.

Pese a las controversias, el joven ha logrado un lugar destacado en el mundo del fútbol, llegando a interactuar con figuras como Ronaldo Nazario, Neymar y Zlatan Ibrahimovic.

En 2023, cumplió su sueño de conocer a Cristiano Ronaldo, un momento que compartió emocionado en sus redes sociales. Además, ha estado presente en eventos como las galas del Balón de Oro 2023 y 2024, donde incluso compartió instantes con el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

A medida que su gira avanza, sigue generando multitudes en cada destino, donde miles de fans buscan una foto o un breve encuentro con él. Aunque su postura sobre Messi pueda generar debates en Argentina, lo cierto es que su visita promete ser un evento esperado por muchos de sus seguidores.

