Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo
La "Academia", que está arriba en el marcador, recibe este martes al "Fortín", en uno de los partidos más esperados del año por un lugar en las semifinales del certamen continental.
Racing recibe a Vélez este martes en el Cilindro, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y que confirmará al primer semifinalista del certamen.
El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón desde las 19 horas de la Argentina, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y televisación de Fox Sports y Disney+.
La serie inició hace una semana en Liniers, donde la "Academia" se impuso 1-0 con el gol de Maravilla Martínez y en un partido que contó con varias polémicas, entre la expulsión a Lisandro Magallán y el gol anulado al "Fortín".
El conjunto argentino que se meta en semifinales se posicionará como uno de los grandes candidatos y enfrentará al vencedor de Flamengo y Estudiantes, que lo tiene al “Mengao” arriba 2-1 en el global, a la espera de la revancha del jueves en La Plata.
Por el lado de Gustavo Costas parece todo bastante claro, con la duda sobre los acompañantes de Martínez en ataque: Santiago Solari, Duván Vergara y Matías Zaracho parecen pujar por dos lugares.
En el caso de la visita, obligado por el resultado, Guillermo Barros Schelotto deberá resolver al reemplazante del expulsado Magallán, pero también si incluye o no entre los titulares al recuperado Braian Romero.
Formaciones de Racing vs. Vélez por Copa Libertadores
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari o Zaracho, Maravilla Martínez y Duván Vergara o Zaracho. DT: Gustavo Costas.
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos o Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero o Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Datos de Racing vs. Vélez
- Hora: 19.00
- TV: Fox Sports
- Árbitro: Esteban Ostojich
- VAR: Andrés Cunha
- Estadio: Presidente Perón
