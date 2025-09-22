Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Por el lado de Gustavo Costas parece todo bastante claro, con la duda sobre los acompañantes de Martínez en ataque: Santiago Solari, Duván Vergara y Matías Zaracho parecen pujar por dos lugares.

En el caso de la visita, obligado por el resultado, Guillermo Barros Schelotto deberá resolver al reemplazante del expulsado Magallán, pero también si incluye o no entre los titulares al recuperado Braian Romero.

Formaciones de Racing vs. Vélez por Copa Libertadores

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari o Zaracho, Maravilla Martínez y Duván Vergara o Zaracho. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos o Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero o Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos de Racing vs. Vélez

Hora: 19.00

TV: Fox Sports

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Andrés Cunha

Estadio: Presidente Perón