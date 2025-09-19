Racing se impuso ante Huracán por el Torneo Clausura y ahora le pisa los talones en el Grupo A

Cómo llegaron Huracán y Racing a este duelo

El conjunto dirigido por Frank Kudelka todavía se mantiene entre los ocho mejores de la Zona A -incluso después de esta derrota-, pero la distancia con sus perseguidores es corta y no puede dejar puntos en el camino si quiere asegurar su lugar en la próxima instancia. Luego de la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas, el Globo mostró altibajos: empató 1-1 con Unión, y luego encadenó dos igualdades sin goles frente a San Lorenzo y Vélez. La falta de victorias empieza a pesar.

En contraposición, la Academia de Gustavo Costas vive un presente dual. Por un lado, viene atravesando un gran momento internacional tras imponerse 1-0 sobre Vélez en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que le dio un envión anímico importante. Sin embargo, en el Clausura la situación es preocupante: no obstante, este triunfo lo dejó noveno, pisándole los talones justamente a Huracán.

Huracán vs. Racing: formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.

Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Martín Barrios o Richard Sánchez; Duvan Vergara, Adrián Balboa y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Huracán vs. Racing: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios.

Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios. Árbitro: Nicolás Lamolina.

Nicolás Lamolina. VAR: Álvaro Carranza.

Álvaro Carranza. TV: ESPN Premium.