Racing se impuso ante Huracán por el Torneo Clausura y ahora le pisa los talones en el Grupo A
La Academia logró un importante triunfo por 2-0, para ponerse a tono en el certamen doméstico, tras ganar terreno en la Copa Libertadores.
Racing volvió a ganar y esta vez lo hizo ante Hurácan en condición de visitante. La Academia se impuso por 2-0 este viernes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. La apertura del marcador estuvo en manos de Duván Vergara, a los 22 minutos de iniciado el duelo. Finalmente, Matías Zaracho lo liquidó a los 92 minutos.
De este modo, Racing quedó noveno en la Zona A, con 10 puntos, pisándole los talones al Globo, que sigue entre los ocho mejores con 12 unidades.
Huracán vs. Racing: resultado en vivo
Cómo llegaron Huracán y Racing a este duelo
El conjunto dirigido por Frank Kudelka todavía se mantiene entre los ocho mejores de la Zona A -incluso después de esta derrota-, pero la distancia con sus perseguidores es corta y no puede dejar puntos en el camino si quiere asegurar su lugar en la próxima instancia. Luego de la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas, el Globo mostró altibajos: empató 1-1 con Unión, y luego encadenó dos igualdades sin goles frente a San Lorenzo y Vélez. La falta de victorias empieza a pesar.
En contraposición, la Academia de Gustavo Costas vive un presente dual. Por un lado, viene atravesando un gran momento internacional tras imponerse 1-0 sobre Vélez en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que le dio un envión anímico importante. Sin embargo, en el Clausura la situación es preocupante: no obstante, este triunfo lo dejó noveno, pisándole los talones justamente a Huracán.
Huracán vs. Racing: formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Martín Barrios o Richard Sánchez; Duvan Vergara, Adrián Balboa y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Huracán vs. Racing: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Álvaro Carranza.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario