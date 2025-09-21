Ya tiene fecha la vuelta anticipada de las lluvias a Buenos Aires: cuándo se larga y qué pasa con el frío

Para el jueves se mantendría el buen clima, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado, y temperaturas de 9 grados para la mínima y 20 para la máxima.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El SMN no prevé precipitaciones en su pronóstico del tiempo extendido, por lo que informó que el viernes tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con marcas térmicas de entre 14 y 24 grados, siendo la más calurosa de la semana; mientras que el sábado sería con cielo mayormente nublado desde la tarde, una mínima de 11 y una máxima de 21.

Sin embargo, el portal especializado Meteored sí tiene pronósticos de precipitaciones a partir del viernes y repitiendo el sábado. Hay 30% de probabilidades de "lluvia débil" para el cierre de la semana, en horas de la noche.

En cuanto al sábado, el sitio meteorológico tiene 60% de probabilidades también de "lluvia débil", entre la madrugada y las 12 del mediodía.

METEORED (13) El pronóstico extendido de Meteored en Buenos Aires, con probabilidades de lluvias para el viernes y sábado.