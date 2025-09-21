Ya tiene fecha la vuelta anticipada de las lluvias a Buenos Aires: cuándo se larga y qué pasa con el frío
El clima inestable se mantiene en el AMBA en el inicio de la primavera, con más probabilidades de lluvias junto a un descenso de las temperaturas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un fin de semana con lluvias y tormentas fuertes en lo que fueron los últimos días del invierno, y si bien con la llegada de la primavera se esperan algunos días con buen tiempo, el regreso de las precipitaciones comienza a asomarse.
El clima inestable se mantuvo en el domingo, con lluvias en la madrugada y con amagues de más agua durante toda la jornada que transcurrió con muchas nubes y temperaturas de entre 11 y 15 grados, sintiéndose un leve descenso térmico.
La primera semana de la primavera iniciará al fin con buen tiempo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el lunes tendría cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 6 y 18 grados.
Del mismo modo, para el martes y miércoles se prevén similares condiciones, con cielo entre algo y mayormente nublado y temperaturas que serían de 6 y 7 grados para la mínima, respectivamente; y 18 y 17 de máxima, en cada caso.
Para el jueves se mantendría el buen clima, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado, y temperaturas de 9 grados para la mínima y 20 para la máxima.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN no prevé precipitaciones en su pronóstico del tiempo extendido, por lo que informó que el viernes tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con marcas térmicas de entre 14 y 24 grados, siendo la más calurosa de la semana; mientras que el sábado sería con cielo mayormente nublado desde la tarde, una mínima de 11 y una máxima de 21.
Sin embargo, el portal especializado Meteored sí tiene pronósticos de precipitaciones a partir del viernes y repitiendo el sábado. Hay 30% de probabilidades de "lluvia débil" para el cierre de la semana, en horas de la noche.
En cuanto al sábado, el sitio meteorológico tiene 60% de probabilidades también de "lluvia débil", entre la madrugada y las 12 del mediodía.
