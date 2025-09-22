Denuncian que casi se produce una tragedia en la Bombonera: hubo hinchas de Boca heridos

Además de los videos, Carrozza mostró pruebas de lo sucedido exponiendo los mensajes que le enviaron diferentes hinchas: "Mucha gente desmayada en las escaleras, muchos chicos asustados, un desastre", expresó un simpatizante. Ante esto, el periodista interpeló a las autoridades de Boca: "¿Piensan hacer algo o van a esperar la tragedia?".

El pedido de Pablo Carrozza a Juan Román Riquelme

También a través de sus historias en Instagram, el comunicador mostró otro chat: "Yo estaba ahí, varios se descompusieron, hubo un par de desmayados también. Fue una locura, mucha sobreventa de entradas". Por ello, Carrozza se dirigió al presidente de Boca: "Riquelme, ¡cuidá a tu gente!".

La salud de Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca

Miguel Ángel Russo fue hospitalizado este lunes por la mañana para someterse a nuevos controles médicos ya programados, lo que generó nuevamente preocupación en Boca. Según informó trascendió en las últimas horas, al entrenador le colocaron suero para hidratarlo debido a algunos signos de debilidad, aunque se espera que pueda recibir el alta en el transcurso del día.

El DT estuvo en el banco de suplentes el domingo por la noche, en el empate 2-2 frente a Central Córdoba en la Bombonera en el partido válido por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Este lunes el plantel tuvo jornada libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, dirigieran la práctica como ocurrió semanas atrás durante otra internación de Russo.

