Denuncian que casi se produce una tragedia en la Bombonera: hubo hinchas de Boca heridos
El periodista Pablo Carrozza mostró en sus redes sociales cómo estaban ubicados los simpatizantes xeneizes en la cancha y le hizo un fuerte pedido a Riquelme.
Este domingo, Boca igualó 2-2 con Central Córdoba en la Bombonera, previo a que Miguel Ángel Russo fuese hospitalizado nuevamente. Lo cierto es que el gris encuentro para el Xeneize escondió otra realidad que expuso el periodista Pablo Carrozza: los simpatizantes del club de la Ribera se encontraban apretados y apiñados en diferentes sectores de la cancha, lo que derivó en que algunos hinchas se descompusieran y hasta terminaran heridos.
En este sentido, el comunicador compartió videos e imágenes de lo sucedido, con la pregunta "¿esto es normal?" para sus seguidores. Los clips muestran, claramente, a la gente en situaciones de incomodidad total, lo que pareciera expresar que el club permite el ingreso de determinada cantidad de hinchas que no es acorde con el espacio que realmente hay.
En otro video, se ve a simpatizantes tirados en los pasillos de la Bombonera tras descomponerse, en lo que podría haber resultado en una verdadera tragedia.
Además de los videos, Carrozza mostró pruebas de lo sucedido exponiendo los mensajes que le enviaron diferentes hinchas: "Mucha gente desmayada en las escaleras, muchos chicos asustados, un desastre", expresó un simpatizante. Ante esto, el periodista interpeló a las autoridades de Boca: "¿Piensan hacer algo o van a esperar la tragedia?".
El pedido de Pablo Carrozza a Juan Román Riquelme
También a través de sus historias en Instagram, el comunicador mostró otro chat: "Yo estaba ahí, varios se descompusieron, hubo un par de desmayados también. Fue una locura, mucha sobreventa de entradas". Por ello, Carrozza se dirigió al presidente de Boca: "Riquelme, ¡cuidá a tu gente!".
La salud de Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca
Miguel Ángel Russo fue hospitalizado este lunes por la mañana para someterse a nuevos controles médicos ya programados, lo que generó nuevamente preocupación en Boca. Según informó trascendió en las últimas horas, al entrenador le colocaron suero para hidratarlo debido a algunos signos de debilidad, aunque se espera que pueda recibir el alta en el transcurso del día.
El DT estuvo en el banco de suplentes el domingo por la noche, en el empate 2-2 frente a Central Córdoba en la Bombonera en el partido válido por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Este lunes el plantel tuvo jornada libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, dirigieran la práctica como ocurrió semanas atrás durante otra internación de Russo.
