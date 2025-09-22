MinutoUno

El insólito video viral de Leila Gianni que generó todo tipo de comentarios: "Dame fuego"

Política

La concejal electa de La Matanza por La Libertad Avanza protagonizó un video en redes sociales.

El insólito video viral de Leila Gianni que generó todo tipo de comentarios: Dame fuego

Leila Gianni, primera concejal electa de La Matanza por La Libertad Avanza, protagonizó un insólito video el fin de semana en redes sociales y dejó a sus seguidores más que sorprendidos con una especie de show de rock.

Mientras el sábado por la noche la tormenta azotaba al Área Metropolitana de Buenos Aires, Gianni no lo dudó y subió a su cuenta personal de X un video donde se la ve interpretando la canción “Dame fuego”, reversionada por la banda Attaque 77 de la versión original de Sandro y lanzada en 2001.

"Sábado de Punk Rock!", escribió la concejal junto al video y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Mientras que algunos usuarios se lo tomaron con humor y reaccionaron con memes, otros fueron lapidarios con la concejal electa.

Lo cierto es que el video de Gianni comenzó a circular en la red social X y la funcionaria volvió a ser tendencia.

leila gianni

Los comentarios se dividieron entre quienes cuestionaron su exposición pública en redes sociales como una figura política y aquellos que optaron por ironizar con memes y comparaciones.

Algunos usuarios le remarcaron que “resta votos”, mientras que otros ironizaron diciendo que su rol responde a una “estrategia para infiltrarlos y destruirlos desde adentro”, en referencia al partido de La Libertad Avanza.

Entre las reacciones más duras, usuarios se preguntaron “cómo como sociedad dejamos llegar a esta gente a la política”, mostrando un claro rechazo a su video.

También hubo quienes relativizaron el hecho con frases como “sí, pero no da” y hasta quienes compararon el episodio con los recordados videos que Mariano Martínez subió durante la pandemia. La ola de comentarios se completó con la difusión de memes, entre ellos dos de Marge Simpson, que reforzaron el tono sarcástico de la discusión en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/iamxul/status/1969598810939592775?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969598810939592775%7Ctwgr%5E35da96c1ccc9cddc8f52baa8f367f7f8b7314445%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9InVuZCIgZGlyPSJsdHIiPjMlPyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vckp6bUxwbTc3WiI2BcGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3JKem1McG03N1o8L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsgTHUgKEBpYW14dWwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaWFteHVsL3N0YXR1cy8xOTY5NTk4ODEwOTM5NTkyNzc1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyMSwgMjAyNTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3D8a14188e320316822c0424879045d467s%3D6cd0a1caa3f2c3ac8bed5ecbfa368f4c&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/belupinino/status/1969575679369805920&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rmagain/status/1969575411009847742?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969575411009847742%7Ctwgr%5Eac83c4eda4dd075a82c18471fece6b4c1465d970%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BUXVlIHRlIHBhc2EgTGVsYSA2FPz8gU2FiZXMgcSByZXN0YXMgbcOhcyB2b3RvcyA2FPC9wPiZtZGFzaDsgcXVlbHUgKEBybWFnYWluKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3JtYWdhaW4vc3RhdHVzLzE5Njk1NzU0MTEwMDk4NDc3NDI2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BU2VwdGVtYmVyIDIxLCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D64d9b9382d04b388c621eef6119f62b2s%3D097b0a44344774ba1cba93863537932e&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SergioChouza/status/1969725664283537764?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969725664283537764%7Ctwgr%5Eb7c2af27e33bd723330304d8ec3f871495e02554%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BR3JhbmRlIGNvbXBhw7FlcmEgR2lhbm5pLCBsYSBlc3RyYXRlZ2lhIHBhcmEgaW5maWx0cmFybG9zIHkgZGVzdHJ1aXJsb3MgZGVzZGUgYWRlbnRybyBlc3TDoSBtYXJjaGFuZG8gYWNvcmRlIGFsIHBsYW4uPC9wPiZtZGFzaDsgU2VyZ2lvIENob3V6YSAoQFNlcmdpb0Nob3V6YSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TZXJnaW9DaG91emEvc3RhdHVzLzE5Njk3MjU2NjQyODM1Mzc3NjQ2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BU2VwdGVtYmVyIDIxLCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3Dd9e9c675add63014ddb46565b7f3b4dbs%3Deab9267be176930c1d770297e9e772df&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ursinovet/status/1969573586181538223?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969573586181538223%7Ctwgr%5Efea22c4229ba177cdd8fd1394728d8322949654b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BQ29tbyBwb2RlbW9zIGNvbW8gc29jaWVkYWQgZGVqYXIgbGxlZ2FyIGEgZXN0YSBnZW50ZSBhIGxhIHBvbMOtdGljYT88L3A2BJm1kYXNoOyBkaWVnbyB1cnNpbm8gKEB1cnNpbm92ZXQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdXJzaW5vdmV0L3N0YXR1cy8xOTY5NTczNTg2MTgxNTM4MjIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyMSwgMjAyNTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3Db0b911bea85a773c5951e87a7ce64998s%3D6f43eb8c1ff4a283aeb0aa8895b4e58b&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MacabeoTermo/status/1969567783861305782?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969567783861305782%7Ctwgr%5Ee581387e95ee07f513353f7f22ee6c449c9b8b00%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BTWllbnRyYXMgbm8gbm9zIHRyYWljaW9uZXMsIGhhY2UgbG8gcSBzZSB0ZSBjYW50ZTwvcD4mbWRhc2g7IExpYmVydGFyaWFuIFRlZCBNb3NieSAoQE1hY2FiZW9UZXJtbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYWNhYmVvVGVybW8vc3RhdHVzLzE5Njk1Njc3ODM4NjEzMDU3ODI2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BU2VwdGVtYmVyIDIxLCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D0a0f5974a2436accb4523821d0912243s%3Dfa5461cba2c1c2f7450840341d2280f7&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soy_vickylinkin/status/1969614537738342553&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lamisscarli/status/1969598647395389469&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/negruradealma/status/1969747200977879137&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KievSanta/status/1969597690049597508&partner=&hide_thread=false
