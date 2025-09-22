El insólito video viral de Leila Gianni que generó todo tipo de comentarios: "Dame fuego"

Los comentarios se dividieron entre quienes cuestionaron su exposición pública en redes sociales como una figura política y aquellos que optaron por ironizar con memes y comparaciones.
Algunos usuarios le remarcaron que “resta votos”, mientras que otros ironizaron diciendo que su rol responde a una “estrategia para infiltrarlos y destruirlos desde adentro”, en referencia al partido de La Libertad Avanza.
Entre las reacciones más duras, usuarios se preguntaron “cómo como sociedad dejamos llegar a esta gente a la política”, mostrando un claro rechazo a su video.
También hubo quienes relativizaron el hecho con frases como “sí, pero no da” y hasta quienes compararon el episodio con los recordados videos que Mariano Martínez subió durante la pandemia. La ola de comentarios se completó con la difusión de memes, entre ellos dos de Marge Simpson, que reforzaron el tono sarcástico de la discusión en redes sociales.
