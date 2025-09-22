Los 11 de Guillermo Barros Schelotto para la revancha con Racing por los cuartos de la Copa Libertadores
El entrenador de Vélez define el equipo que intentará revertir la serie en el Cilindro y avanzar a las semifinales del certamen.
Vélez visita este martes a Racing, en el marco del parido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, por lo que el entrenador Guillermo Barros Schelotto debe definir el equipo con el que intentará revertir la serie que lo tiene abajo en el marcador.
El encuentro se juega desde las 19 horas en el Cilindro de Avellaneda. "Toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno", dijo el "Mellizo" tras la derrota 0-1 en Liniers, mostrándose confiado en revertir la historia y meterse en semifinales.
El "Fortín" llega en buen nivel en el Torneo Clausura, donde acumula cinco partidos sin derrotas y ganó en la última presentación ante San Martín en San Juan, con los goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy.
Guillermo sabe que no podrá contar con Lisandro Magallán, quien fue expulsado en la ida en Liniers, y si lugar sería ocupado por Aaron Quirós. Jano Gordon era duda por alguna molestia física, mientras que Tomás Galván y Lanzini pujaba por un lugar.
La buena noticia es que su figura, Maher Carrizo, confirmó recientemente que renovará su contrato hasta 2027, lo que genera entusiasmo en hinchas y dirigentes. Y el regreso esperado por Barros Schelotto es el de Braian Romero, ya recuperado de una lesión.
El ex River podría volver al ataque velezano en lugar de Michael Santos, para formar delantera con Maher Carrizo e Imanol Machuca.
Con la derrota en la ida, al conjunto de Guillermo le alcanza con cualquier victoria por la mínima para forzar una definición por penales, mientras que cualquier triunfo por dos o más goles significará el pasaje a semifinales.
La probable alineación de Vélez para visitar a Racing por la Copa Libertadores
Tomás Marchiori; Agustín Lagos o Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero o Michael Santos e Imanol Machuca.
