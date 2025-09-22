Los 11 de Guillermo Barros Schelotto para la revancha con Racing por los cuartos de la Copa Libertadores

La buena noticia es que su figura, Maher Carrizo, confirmó recientemente que renovará su contrato hasta 2027, lo que genera entusiasmo en hinchas y dirigentes. Y el regreso esperado por Barros Schelotto es el de Braian Romero, ya recuperado de una lesión.

El ex River podría volver al ataque velezano en lugar de Michael Santos, para formar delantera con Maher Carrizo e Imanol Machuca.

Con la derrota en la ida, al conjunto de Guillermo le alcanza con cualquier victoria por la mínima para forzar una definición por penales, mientras que cualquier triunfo por dos o más goles significará el pasaje a semifinales.

La probable alineación de Vélez para visitar a Racing por la Copa Libertadores

Tomás Marchiori; Agustín Lagos o Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero o Michael Santos e Imanol Machuca.