Aparecieron pasacalles contra Copetti y el plantel de Racing: "Los cobardes no hacen la historia"

No cabe duda que Racing no atraviesa su mejor momento. La derrota con River que lo dejó a las puertas del título de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) sacudió al mundo racinguista y este se hizo escuchar. Esta mañana, las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda amanecieron inundadas con pasacalles con duros mensajes contra todos.