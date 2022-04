D'Alessandro: "Me hubiese gustado jugar en Racing"

"Lo cuento ahora porque si no antes me iban a criticar todos. Tuve las charlas con Diego Milito, al que conozco de cuando jugamos en Zaragoza pero no se me dio. Cuando estaba en la cancha le quería ganar siempre, al punto que en el 2001 cuando nos empataron con gol de Bedoya, les saqué un gol en la línea", rememoró.