Qué dijo Raphinha sobre Marcelo Bielsa, su ex director técnico en Leeds United

"Bielsa fue muy importante para mí. Me sacó de Francia, me dio confianza y logré llegar a la selección de Brasil con la manera que él me puso a jugar, sacó el máximo que podía dar", sostuvo el atacante de la verde amárela.

Sobre su llegada al equipó culé expresó: "Es un sueño seguir los pasos de Ronaldinho y Neymar, Dani Alves también, Romario, Ronaldo, Rivaldo... son los ídolos brasileños. Seguir los pasos de ellos para mí es un honor enorme, no hay palabras para explicar los sentimientos".

Y cerró, en su diálogo con la prensa catalana: "Tengo muchas ganas de ganar, voy a hacer todo para ayudar al equipo. Tengo ganas de ganar la Liga, la Champions, todo. Y en lo personal tengo el sueño de ganar el Mundial con Brasil y quedarme en el Barsa muchos años".