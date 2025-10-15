Reconocido estudio distinguió a Lucas Martínez Quarta como el cuarto mejor jugador del mundo: los motivos
El observatorio suizo destacó al defensor de River entre los mejores del planeta en acciones defensivas por el suelo, según su último informe estadístico.
El CIES Football Observatory, reconocido centro de análisis futbolístico con sede en Suiza, publicó su último informe sobre desempeño defensivo y colocó a Lucas Martínez Quarta en el cuarto puesto mundial en la categoría de defensas terrestres.
El estudio evalúa el rendimiento de los futbolistas en acciones defensivas por el suelo, considerando ítems como recuperaciones, disputas terrestres, anticipos y despejes. En ese rubro, el zaguero de River aparece solo detrás de Moisés Caicedo (Chelsea), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund) y Florentino Luis (Burnley).
Según los datos del observatorio, Martínez Quarta promedia más de cuatro recuperaciones y cuatro despejes por partido, además de ganar el 67% de sus duelos en el suelo. Estas estadísticas reflejan la evolución del “Chino” desde su regreso a River y lo posicionan entre los jugadores más efectivos del planeta en su puesto.
La dupla que conforma junto a Lautaro Rivero se consolidó como una de las claves de la mejora defensiva del equipo de Marcelo Gallardo, luego de un arranque de temporada irregular en el Torneo Clausura.
Qué es el CIES Football Observatory
El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) es un organismo independiente con sede en Neuchâtel, Suiza, especializado en el análisis estadístico y técnico del fútbol mundial. Desde 2005, se convirtió en un referente en materia de métricas de rendimiento, valor de mercado y proyección de jugadores, publicando informes periódicos que son utilizados por clubes y federaciones de todo el mundo.
Orgullo en el mundo River
El reconocimiento al defensor generó satisfacción en Núñez, ya que Martínez Quarta volvió al club en busca de continuidad y se transformó en uno de los puntos altos del equipo. Su presente combina jerarquía, solidez y liderazgo, atributos que ahora también se reflejan en los datos del CIES, que lo ubica entre los más destacados a nivel global.
El top 10
- Moisés Caicedo – Chelsea
- Ramy Bensebaïni – Borussia Dortmund
- Florentino Luis – Burnley
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Alonzo Engwanda – Utrecht
- Gregore Magalhães – Al-Rayyan SC
- Manuel Locatelli – Juventus
- Ryan Gravenberch – Liverpool
- Franco Ibarra – Rosario Central
- Stefan de Vrij – Inter de Milán
