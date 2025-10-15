Reconocido estudio distinguió a Lucas Martínez Quarta como el cuarto mejor jugador del mundo: los motivos

Qué es el CIES Football Observatory

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) es un organismo independiente con sede en Neuchâtel, Suiza, especializado en el análisis estadístico y técnico del fútbol mundial. Desde 2005, se convirtió en un referente en materia de métricas de rendimiento, valor de mercado y proyección de jugadores, publicando informes periódicos que son utilizados por clubes y federaciones de todo el mundo.

Orgullo en el mundo River

El reconocimiento al defensor generó satisfacción en Núñez, ya que Martínez Quarta volvió al club en busca de continuidad y se transformó en uno de los puntos altos del equipo. Su presente combina jerarquía, solidez y liderazgo, atributos que ahora también se reflejan en los datos del CIES, que lo ubica entre los más destacados a nivel global.

El top 10