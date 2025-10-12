El gesto de Lucas Martínez Quarta ante el enojo de los hinchas de River tras la derrota con Sarmiento

El defensor, que curiosamente fue el futbolista de River que más remates al arco intentó ante el conjunto de Junín, fue uno de los pocos en mostrar una reacción ante la frustración colectiva. De fondo, los hinchas reclamaban mayor compromiso y resultados, conscientes de que esta mala racha no solo compromete la clasificación a la próxima fase del torneo, sino también el acceso a la Copa Libertadores 2026.