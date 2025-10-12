El gesto de Lucas Martínez Quarta ante el enojo de los hinchas de River tras la derrota con Sarmiento
El Millonario cayó 1-0 en el Monumental y acumuló su cuarta derrota consecutiva en el Torneo Clausura. Entre silbidos y reclamos, el defensor reaccionó.
Los hinchas de River explotaron este domingo tras la dura derrota 1-0 ante Sarmiento de Junín en el estadio Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa su momento más delicado del semestre, con cuatro caídas consecutivas en el Torneo Clausura y cinco derrotas en sus últimas siete presentaciones oficiales. Sin lugar a dudas que sorprenden mucho y que generan una fuerte preocupación puertas adentro.
La impaciencia del público se hizo sentir desde los cuatro costados del estadio, con cánticos y reproches hacia los jugadores. En medio del clima tenso, Lucas Martínez Quarta protagonizó un gesto que llamó la atención: antes de retirarse del campo de juego, levantó las manos y juntó las palmas en señal de disculpas hacia la tribuna, reconociendo el mal presente del equipo.
El defensor, que curiosamente fue el futbolista de River que más remates al arco intentó ante el conjunto de Junín, fue uno de los pocos en mostrar una reacción ante la frustración colectiva. De fondo, los hinchas reclamaban mayor compromiso y resultados, conscientes de que esta mala racha no solo compromete la clasificación a la próxima fase del torneo, sino también el acceso a la Copa Libertadores 2026.
Con este panorama, River se ubica quinto en la Zona B con 18 puntos, a cinco del líder Deportivo Riestra, y atraviesa una de las rachas más negativas desde la llegada de Gallardo al club. Aun así, el DT aseguró que no bajará los brazos y que la única salida es “seguir trabajando y asumir la responsabilidad”.
Marcelo Gallardo intentó llevar tranquilidad en River
Gallardo insistió en la necesidad de mantener la calma y seguir adelante: “No tengo mucho más para decir que lo que vengo diciendo últimamente. Lo tengo que afrontar con dignidad. Es la única manera: asumir la responsabilidad de estos malos resultados y seguir. Si bien no estamos bien, los objetivos siguen al alcance”.
