Refuerzo confirmado: Rosario Central le abrió otra vez la puerta a Pol Fernández

En lo inmediato, ya firmó su contrato y se espera que el mediocampista se integre al plantel en las próximas horas, mientras sus nuevos compañeros se preparan para visitar a Racing en el Cilindro de Avellaneda, este miércoles desde las 19, por la segunda fecha del Torneo Apertura. Aunque ese partido parece quedar fuera de su radar, el gran interrogante pasa por su posible debut: la ilusión es que pueda sumar minutos el domingo 1 de febrero, cuando Central reciba a River en el Gigante de Arroyito por la tercera jornada del campeonato.