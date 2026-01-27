Refuerzo confirmado: Rosario Central le abrió otra vez la puerta a Pol Fernández
El Canalla anunció oficialmente el regreso del mediocampista de 34 años, que tendrá su segunda etapa en Arroyito y podría reaparecer este fin de semana en el Gigante.
Rosario Central confirmó de manera oficial el regreso de Guillermo “Pol” Fernández, uno de los refuerzos más importantes del mercado para afrontar un 2026 cargado de desafíos. El mediocampista de 34 años inicia así su segunda etapa con la camiseta auriazul, luego de aquel breve paso en 2013, y se suma al plantel que conduce Jorge Almirón con la Copa Libertadores como gran objetivo en el horizonte.
La noticia fue anunciada este lunes por la noche y rápidamente generó expectativa en el mundo canalla. Fernández llega como el sexto refuerzo del equipo en este mercado de pases y lo hace con un recorrido que respalda la apuesta: experiencia internacional, finales continentales y un conocimiento profundo de lo que implica competir en escenarios de máxima exigencia.
En Arroyito consideran que su incorporación puede ser determinante para jerarquizar el mediocampo y aportar liderazgo dentro y fuera de la cancha. El regreso también tiene un componente especial desde lo personal. Pol Fernández vuelve a encontrarse con Jorge Almirón, entrenador que lo dirigió en Boca durante la campaña 2023, cuando el Xeneize alcanzó la final de la Copa Libertadores y terminó como subcampeón.
En lo inmediato, ya firmó su contrato y se espera que el mediocampista se integre al plantel en las próximas horas, mientras sus nuevos compañeros se preparan para visitar a Racing en el Cilindro de Avellaneda, este miércoles desde las 19, por la segunda fecha del Torneo Apertura. Aunque ese partido parece quedar fuera de su radar, el gran interrogante pasa por su posible debut: la ilusión es que pueda sumar minutos el domingo 1 de febrero, cuando Central reciba a River en el Gigante de Arroyito por la tercera jornada del campeonato.
Antes de concretar su regreso, Fernández viene de jugar en Godoy Cruz durante 2025, donde disputó 15 encuentros entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Previamente, había tenido una experiencia en Fortaleza de Brasil, que le aportó rodaje internacional y continuidad en un fútbol de alta intensidad. Con ese bagaje, llega a Rosario con la misión de transformarse rápidamente en una pieza importante del equipo.
Para Central, el retorno de Pol no solo significa sumar un nombre conocido, sino también recuperar un perfil de jugador que el equipo venía necesitando: orden, criterio con la pelota y experiencia en partidos decisivos. Con la Libertadores en el horizonte y un calendario exigente por delante, en Arroyito confían en que esta segunda etapa del mediocampista pueda tener un impacto mucho más profundo que la primera.
