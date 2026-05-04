La increíble historia de "Coco", el perro que se metió en la cancha de Rosario Central y se volvió viral

Tras varios intentos, los auxiliares lograron sacar al perro del campo de juego. Ya en las inmediaciones del estadio, una joven lo identificó gracias a la viralización de las imágenes en internet y lo resguardó hasta que pudieron contactar a Julie. Horas después, "Coco" volvió a su hogar convertido en una pequeña celebridad, dejando una de las postales más simpáticas del torneo.

"Primero pensé que me iban a matar cuando supieran que era mío. Después me empecé a reír. No podía creer cómo los pasaba a todos", expresó la dueña en diálogo con el medio Aire de Santa Fe.