La increíble historia de "Coco", el perro que se metió en la cancha de Rosario Central y se volvió viral
El animal interrumpió en el Gigante de Arroyito y esquivó al personal de seguridad mientras los hinchas festejaban sus amagues. Su dueña lo reconoció y se llevó una gran sorpresa: el can es hincha de Newell's.
El partido de Rosario Central ante Tigre por el Torneo Apertura dejó una anécdota que trascendió el resultado deportivo. A los 12 minutos del primer tiempo, el encuentro se detuvo debido a un visitante inesperado: un perro que ingresó al campo de juego y demostró una gran agilidad.
Durante varios minutos, el personal de seguridad intentó atrapar al animal sin éxito. Los encargados de la seguridad corrían, se resbalaban en el césped mojado y se tiraban de a varios, mientras el perro los gambeteaba. La escena se volvió insólita por el comportamiento de las tribunas, ya que los hinchas comenzaron a acompañar cada finta del animal con el tradicional cántico de "¡Olé, olé, olé!", como si se tratara de una jugada de lujo.
La increíble historia de "Coco", el perro que se metió en la cancha de Rosario Central y se volvió viral
A más de 30 cuadras del estadio, su dueña, Julie, lo buscaba con desesperación. La mascota se había escapado del barrio, algo que solía hacer, pero esta vez se estaba demorando demasiado. La incertidumbre terminó al mirar las redes sociales, donde se encontró con el video viral: "Ese es mío, no hay chance de que sea otro", reconoció entre risas. La historia sumó un condimento extra de rivalidad, ya que tanto la dueña como el propio "Coco" son hinchas de Newell's Old Boys.
Tras varios intentos, los auxiliares lograron sacar al perro del campo de juego. Ya en las inmediaciones del estadio, una joven lo identificó gracias a la viralización de las imágenes en internet y lo resguardó hasta que pudieron contactar a Julie. Horas después, "Coco" volvió a su hogar convertido en una pequeña celebridad, dejando una de las postales más simpáticas del torneo.
"Primero pensé que me iban a matar cuando supieran que era mío. Después me empecé a reír. No podía creer cómo los pasaba a todos", expresó la dueña en diálogo con el medio Aire de Santa Fe.
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