Ángel Di María erró un penal, pero Rosario Central venció a Libertad y lidera su grupo en la Copa Libertadores
El Canalla se impuso 1-0 con el tanto de Ovando y consiguió un triunfo clave, quedando casi clasificado a los octavos de final.
Rosario Central dio un paso clave este martes para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, logrando un sufrido pero importante triunfo de local ante Libertad de Paraguay, pese a que Ángel Di María falló un penal cuando el duelo estaba igualado sin goles.
En el estadio Gigante de Arroyito, el equipo rosarino se impuso 1-0 con el tanto de Ignacio Ovando, en el marco de la cuarta fecha del Grupo H, quedando al borde de sellar su pase a la siguiente fase.
En el cierre de la primera mitad, y con el partido sin goles, Morinigo le atajó un penal a Di María, y como si fuera poco le ahogó el grito en el rebote, en una doble tapada espectacular.
De esta manera, el conjunto dirigido por Jorge Almirón llega se consolida como el líder absoluto de su zona, estirando la ventaja de 3 puntos en la cima sobre Independiente del Valle. Ese buen rendimiento lo coloca en una posición privilegiada de cara a la definición del grupo.
Para asegurar su clasificación en esta jornada, el Canalla necesita ahora esperar que Universidad Central de Venezuela no sume de a tres en su compromiso. De darse este resultados, se meterá entre los 16 mejores equipos del certamen con dos fechas de anticipación.
Formaciones de Rosario Central vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2026
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Federico Navarro; Jáminton Campáz, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
- Libertad: Rodrigo Morínigo; Matías Espinoza, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Alexis Fretes, Federico Carrizo, Iván Franco; Lorenzo Melgarejo. DT: Juan Samudio.
Rosario Central vs. Libertad: otro datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Wilton Sampaio.
- VAR: Wagner Reway.
- TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
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