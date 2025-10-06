Revés en San Lorenzo: la Justicia anuló la acefalía y ordenó la vuelta de Marcelo Moretti
La Cámara Civil falló a favor del mandatario y resolvió que la acefalía del club fue “irregular”. El dirigente deberá convocar a una nueva reunión de Comisión Directiva.
Marcelo Moretti fue restituido como presidente de San Lorenzo luego de que la Cámara Civil hiciera lugar a la medida cautelar presentada por su defensa. El tribunal consideró que la acefalía declarada en septiembre fue “irregular” y dispuso que el proceso debía retrotraerse hasta que la Comisión Directiva se reúna nuevamente de forma legítima.
El fallo representa un nuevo giro en la crisis institucional del club, que atraviesa semanas de fuerte tensión tras las renuncias de varios integrantes de la CD y la posterior declaración de acefalía que había derivado en un gobierno de transición.
La resolución judicial y sus fundamentos
Según el dictamen, la cantidad de renuncias no alcanzaba para dejar sin efecto la Comisión Directiva, ya que el estatuto del club prevé la posibilidad de cubrir las vacantes con suplentes. En ese sentido, la Cámara sostuvo que el desplazamiento de Moretti no respetó los pasos estatutarios y, por lo tanto, debía ser anulado. El fallo también revocó la resolución de primera instancia y suspendió la convocatoria a Asamblea Extraordinaria hasta que se concrete una nueva reunión de la CD encabezada por Moretti.
Qué pasará ahora en San Lorenzo
La Justicia estableció que Moretti debe convocar a la Comisión Directiva en un plazo máximo de 15 días, con la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ). Pese a la decisión judicial, desde el club analizan los pasos a seguir y evalúan apelar el fallo, al sostener que el proceso previo se realizó de acuerdo con el estatuto. Además, algunos dirigentes remarcan que, al igual que en ocasiones anteriores, la resolución llegó justo antes de un partido como local, lo que genera malestar interno.
El regreso de Moretti al sillón presidencial suma un nuevo capítulo a la convulsionada vida institucional de San Lorenzo, que en los últimos meses enfrentó renuncias, internas políticas y reclamos de transparencia. Mientras tanto, los socios y socias aguardan definiciones que brinden estabilidad en la conducción del club.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario