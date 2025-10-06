Revés en San Lorenzo: la Justicia anuló la acefalía y ordenó la vuelta de Marcelo Moretti

La resolución judicial y sus fundamentos

Según el dictamen, la cantidad de renuncias no alcanzaba para dejar sin efecto la Comisión Directiva, ya que el estatuto del club prevé la posibilidad de cubrir las vacantes con suplentes. En ese sentido, la Cámara sostuvo que el desplazamiento de Moretti no respetó los pasos estatutarios y, por lo tanto, debía ser anulado. El fallo también revocó la resolución de primera instancia y suspendió la convocatoria a Asamblea Extraordinaria hasta que se concrete una nueva reunión de la CD encabezada por Moretti.