River vs. San Lorenzo en octavos de final: uno por uno, cómo salieron los anteriores "mano a mano"

Uno por uno, los mano a mano entre River y San Lorenzo

River dio la vuelta en la cancha de San Lorenzo por la Recopa Sudamericana 2015:

River, campeón de la Copa Sudamerican 2014, se consagró campeón tras vencer a San Lorenzo en ambos partidos con goles de Carlos Sánchez, cerrando un marcador global de 2-0.

River campeón de la Superfinal 2014:

En un duelo a partido único que enfrentó a los dos campeones de la temporada, el "Millonario" se quedó con el trofeo al imponerse por 1-0.con el gol de cabeza de Germán Pezzella sobre la hora, en el último partido de Ramón Díaz como DT de Núñez.

River eliminó a San Lorenzo de la Copa Sudamericana 2013:

Por la segunda fase del certamen continental, River logró avanzar de ronda con un ajustado global de 1-0. El único tanto lo marcó Jonatan Maidana.

Histórica eliminación de River a manos de San Lorenzo y el recuerdo del "Silencio Atroz":

A pesar de la racha favorable para River, San Lorenzo guarda en su memoria una de las eliminaciones más emblemáticas de la historia de la Copa Libertadores.

En una serie dramática, el conjunto azulgrana por entonces dirigido por Ramón Díaz, logró la clasificación tras un global de 4-3. Aquella noche en el Monumental es recordada por el empate 2-2 que San Lorenzo consiguió con dos jugadores menos, remontando un resultado adverso que dejó fuera de competencia al equipo que por entonces dirigía el Cholo Simeone.