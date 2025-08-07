Wilton Sampaio, el árbitro brasileño que dirigirá Libertad-River por la Copa Libertadores

wilton sampaio

Cuándo juega River frente a Libertad por la Copa Libertadores

Cinco años más tarde, Sampaio vuelve a aparecer en el camino de la institución de Núñez. El partido ante el Gumarelo está programado para el jueves 14 de agosto en Paraguay, y el brasileño estará acompañado por Rodrigo Correa -quien también estuvo en 2019- y Bruno Boschilia como asistentes.

Paulo Zavonelli será el cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Rodolpho Toski, con Rodrigo Nunes como AVAR. El historial reciente con este árbitro ha generado preocupación en parte de los hinchas millonarios, que temen una nueva actuación polémica. Desde el club, por el momento, no hubo declaraciones oficiales, pero el recuerdo de 2019 aún está fresco en la memoria de muchos.