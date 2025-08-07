Wilton Sampaio, el árbitro brasileño que dirigirá Libertad-River por la Copa Libertadores
Cinco años después de su actuación en la Bombonera que desató la furia de Gallardo, el juez brasileño volverá a estar frente al Millonario en los octavos de final.
River ya conoce al árbitro que impartirá justicia en el primer cruce de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Libertad, en Asunción: será Wilton Sampaio. La designación no pasó desapercibida en Núñez, ya que se trata del mismo colegiado que protagonizó un recordado episodio en 2019, cuando dirigió la semifinal de vuelta contra Boca en la Bombonera.
Aquella noche, pese a la derrota por 1-0, el equipo de Marcelo Gallardo logró avanzar a la final gracias al 2-0 conseguido en el Monumental. Sin embargo, la atención no se centró únicamente en el resultado: las decisiones arbitrales de Sampaio generaron indignación en el banco de River, al punto que el propio Gallardo se acercó al brasileño al finalizar el encuentro para reprocharle su actuación.
“Usted, lamentable”, le dijo el técnico en plena cancha, visiblemente molesto. El enojo del cuerpo técnico radicaba en la gran cantidad de infracciones cobradas en contra del Millonario, muchas de ellas discutidas.
Informes posteriores, como el del periodista Jorge Mario Trasmonte, especializado en arbitraje, indicaron que de las 27 faltas sancionadas a River, al menos 15 habrían sido mal cobradas. Una de ellas, incluso, derivó en el gol de Jan Hurtado, que le dio el triunfo a Boca en ese encuentro.
Días después, en una conferencia de prensa, Gallardo volvió a referirse al tema con tono más calmo, pero igualmente crítico. “Más allá de que conseguimos la clasificación, hubo muchas decisiones arbitrales escandalosas. Nos cobraron 27 faltas, de las cuales la mitad no existieron”, remarcó, apuntando también a cómo esas situaciones condicionaron el desarrollo del juego y afectaron el estado anímico del plantel.
Cuándo juega River frente a Libertad por la Copa Libertadores
Cinco años más tarde, Sampaio vuelve a aparecer en el camino de la institución de Núñez. El partido ante el Gumarelo está programado para el jueves 14 de agosto en Paraguay, y el brasileño estará acompañado por Rodrigo Correa -quien también estuvo en 2019- y Bruno Boschilia como asistentes.
Paulo Zavonelli será el cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Rodolpho Toski, con Rodrigo Nunes como AVAR. El historial reciente con este árbitro ha generado preocupación en parte de los hinchas millonarios, que temen una nueva actuación polémica. Desde el club, por el momento, no hubo declaraciones oficiales, pero el recuerdo de 2019 aún está fresco en la memoria de muchos.
